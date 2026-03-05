Съвет по сигурността при премиера: Мерки и рискове пред България заради войната в Близкия изток

Съветът по сигурността към Министерския съвет трябва да обсъди доклада за средата за сигурност на Министерството на отбраната.

Вчера служебният военен министър Атанас Запрянов събра военните, за да направят нова оценка на средата за сигурност и рисковете за България след като иранска ракета достигна Южна Турция.

На заседанието са поканени представители на парламентарни сили.