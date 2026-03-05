Съвет по сигурността при премиера: Мерки и рискове пред България заради войната в Близкия изток
Съветът по сигурността към Министерския съвет трябва да обсъди доклада за средата за сигурност на Министерството на отбраната.
- Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
Вчера служебният военен министър Атанас Запрянов събра военните, за да направят нова оценка на средата за сигурност и рисковете за България след като иранска ракета достигна Южна Турция.
На заседанието са поканени представители на парламентарни сили.
Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Потенциална мигрантска вълна и ситуацията с енергийните доставки на петрол и втечнен газ... до момента няма регистрация на мигранти, но България трябва да бъде подготвена и това трябва да бъде част от обща европейска политика, а не наш индивидуален ход."
Наталия Киселова, БСП-ОЛ: "Мерките са във връзка с веригите на доставки, тъй като в рамките на изминалите няколко дни се видя, че се нарушават доставките за продукти, които оказват влияние върху целия ни живот."
Тошко Йорданов, ИТН: "Американските самолети тук, които са на летището - да, САЩ ни е съюзник, най-големият в НАТО, но това не е операция на НАТО. Така, че това превръща гражданско летище във военна цел. Това е учение на НАТО, каза МО. Е, лъже, видимо лъже."
Кирил Веселински, МЕЧ: "Време е да имаме позиция, която да гарантира първо живота и здравето на българските граждани, а след това всякакви други геополитически интереси."
Ивелин Михайлов, "Величие": "В момента сме в ситуация, в която нищо не можем да направим. Трябва да видим как сме стигнали до тук и в бъдеще да я оправим, няма друг начин."