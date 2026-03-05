БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Съвет по сигурността при премиера: Мерки и рискове пред България заради войната в Близкия изток

Съветът по сигурността към Министерския съвет трябва да обсъди доклада за средата за сигурност на Министерството на отбраната.

Вчера служебният военен министър Атанас Запрянов събра военните, за да направят нова оценка на средата за сигурност и рисковете за България след като иранска ракета достигна Южна Турция.

На заседанието са поканени представители на парламентарни сили.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Потенциална мигрантска вълна и ситуацията с енергийните доставки на петрол и втечнен газ... до момента няма регистрация на мигранти, но България трябва да бъде подготвена и това трябва да бъде част от обща европейска политика, а не наш индивидуален ход."

Наталия Киселова, БСП-ОЛ: "Мерките са във връзка с веригите на доставки, тъй като в рамките на изминалите няколко дни се видя, че се нарушават доставките за продукти, които оказват влияние върху целия ни живот."

Тошко Йорданов, ИТН: "Американските самолети тук, които са на летището - да, САЩ ни е съюзник, най-големият в НАТО, но това не е операция на НАТО. Така, че това превръща гражданско летище във военна цел. Това е учение на НАТО, каза МО. Е, лъже, видимо лъже."

Кирил Веселински, МЕЧ: "Време е да имаме позиция, която да гарантира първо живота и здравето на българските граждани, а след това всякакви други геополитически интереси."

Ивелин Михайлов, "Величие": "В момента сме в ситуация, в която нищо не можем да направим. Трябва да видим как сме стигнали до тук и в бъдеще да я оправим, няма друг начин."

