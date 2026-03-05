Запрянов пред Борисов: Отбраната трябва да бъде национална кауза, да няма партийно деление

Преди Съвета по сигурността към Министерския съвет военният министър Атанас Запрянов се срещна с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Борисов изтъкна, че войните ще сплотят НАТО и страните от Европейския съюз. Запрянов заяви, че в рамките на Съвета ще се разгледа присъствието на американски самолети на летище “Васил Левски”.

Атанас Запрянов - служебен министър на отбраната: "Това присъствие по никакъв начин не застрашава националната ни сигурност и не ни прави участници в тази операция. Нуждаем се от силна парламентарна подкрепа и мнозинство да отстояваме България, като достоен член на Алианса. Отбраната трябва да бъде национална кауза, да няма партийно деление."