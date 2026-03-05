БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Със заупокойна молитва и поднасяне на венци беше почетена паметта на над 500 загинали медици (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази
заупокойна молитва поднасяне венци беше почетена паметта 500 загинали медици снимки
Снимка: ВМА
Слушай новината

По повод 148-ата годишнина от Освобождението на България с едноминутно мълчание, заупокойна молитва и поднасяне на венци и цветя беше почетена паметта на медицинските чинове, загинали в Руско-турската освободителна война. Церемонията се състоя пред Докторския паметник.

В знак на признателност Негово преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим и протойерей Владимир Тисчук, представител на Руската църква, отслужиха заупокойна молитва. Военни почести бяха отдадени от Националната гвардейска част.

Курсанти от специалността „Военен лекар“ и вече завършили програмата се включиха в церемонията по поднасяне на венци и цветя пред Докторския паметник, съобщиха от ВМА.

С този акт на признателност те показаха, че паметта за героите на медицинската служба остава жива и че техният пример продължава да вдъхновява новите поколения лекари.

Докторският паметник пази паметта на над 530 медицински чинове – лекари, фармацевти, фелдшери, милосърдни сестри, самарянки и санитари, загинали при изпълнение на своя дълг. Техните имена са изписани върху монумента – символ на саможертвата на хората в бели престилки, които са се грижили за ранените на бойното поле и са платили най-високата цена за свободата на България.

Традиционно, по инициатива на Българския червен кръст, в дните около 3 март представители на различни институции, организации и граждани се събират пред паметника, за да отдадат почит към тяхната памет. С поднасяне на венци и цветя те изразяват своята признателност към медиците, които със своя професионализъм, смелост и човечност са спасили хиляди животи.

Снимки: ВМА

#загинали медици #Докторски паметник #ВМА #заупокойна молитва

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
2
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България...
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
3
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
4
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
5
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е свършено и го знаят
6
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Регионални

Столичната община подписа дългосрочни договори за чистотата в шест района на София
Столичната община подписа дългосрочни договори за чистотата в шест района на София
Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ) Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
Жители на варненско село недоволни от мътна вода Жители на варненско село недоволни от мътна вода
Чете се за: 02:55 мин.
Газова бутилка се взриви в апартамент в Русе, една жена пострада Газова бутилка се взриви в апартамент в Русе, една жена пострада
Чете се за: 00:45 мин.
И Областната дирекция на МВР - Монтана с нов директор И Областната дирекция на МВР - Монтана с нов директор
Чете се за: 02:15 мин.
Първи самолет с българи се прибра от Дубай Първи самолет с българи се прибра от Дубай
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Съвет по сигурността при премиера: Мерки и рискове пред България заради войната в Близкия изток
Съвет по сигурността при премиера: Мерки и рискове пред България...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Запрянов пред Борисов: Отбраната трябва да бъде национална кауза, да няма партийно деление Запрянов пред Борисов: Отбраната трябва да бъде национална кауза, да няма партийно деление
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
Чете се за: 04:20 мин.
По света
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи се прибраха у нас от Близкия изток "Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи се прибраха у нас от Близкия изток
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Високите сметки за ток: Открити ли са нарушения в ЕРП-тата?
Чете се за: 01:57 мин.
Политика
Столичната община подписа дългосрочни договори за чистотата в шест...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа Рисърч"
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ