Със заупокойна молитва и поднасяне на венци беше почетена паметта на над 500 загинали медици (СНИМКИ)

По повод 148-ата годишнина от Освобождението на България с едноминутно мълчание, заупокойна молитва и поднасяне на венци и цветя беше почетена паметта на медицинските чинове, загинали в Руско-турската освободителна война. Церемонията се състоя пред Докторския паметник.

В знак на признателност Негово преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим и протойерей Владимир Тисчук, представител на Руската църква, отслужиха заупокойна молитва. Военни почести бяха отдадени от Националната гвардейска част.

Курсанти от специалността „Военен лекар“ и вече завършили програмата се включиха в церемонията по поднасяне на венци и цветя пред Докторския паметник, съобщиха от ВМА.

С този акт на признателност те показаха, че паметта за героите на медицинската служба остава жива и че техният пример продължава да вдъхновява новите поколения лекари.

Докторският паметник пази паметта на над 530 медицински чинове – лекари, фармацевти, фелдшери, милосърдни сестри, самарянки и санитари, загинали при изпълнение на своя дълг. Техните имена са изписани върху монумента – символ на саможертвата на хората в бели престилки, които са се грижили за ранените на бойното поле и са платили най-високата цена за свободата на България.

Традиционно, по инициатива на Българския червен кръст, в дните около 3 март представители на различни институции, организации и граждани се събират пред паметника, за да отдадат почит към тяхната памет. С поднасяне на венци и цветя те изразяват своята признателност към медиците, които със своя професионализъм, смелост и човечност са спасили хиляди животи.

Снимки: ВМА