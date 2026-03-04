БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Газова бутилка се взриви в апартамент в Русе, една жена пострада

линейка закъсня часа тригодишно дете задух висока температура получи спешна помощ
Слушай новината

Жена пострада след инцидент с газова бутилка тази вечер в апартамент в Русе.

Сигналът е подаден в 19.22 часа. Газовата бутилка е била разположена на терасата на апартамент на седмия етаж в блок 305 в кв. "Чародейка". Получило се е изтичане на газ и загазоване на помещението, след което е последвал взрив.

На място са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и на Спешна помощ. След взрива не е имало пожар.

Живеещата в апартамента жена е била евакуирана. От Спешна помощ в Русе съобщиха за БТА, че тя е откарана с линейка в Университетската болница "Медика" с леки изгаряния по лицето и ръцете.

Експлозията е причинила материални щети на апартамента. На място се извършва оглед. Причините за инцидента се изясняват.

#инцидент в Русе #газова бутилка

