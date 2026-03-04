БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хванаха 280 000 къса контрабандни цигари на пункт Лесово

Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Митническите служители на Митнически пункт Лесово откриха 280 000 къса (14 000 кутии) контрабандни цигари в два товарни автомобила, превозващи хладилници.

Двете камиона с чужда регистрация пристигнали на пункта на 25 февруари вечерта. Водачите, румънски граждани, декларирали, че превозват транзитно стока от Турция за Румъния. След оперативен анализ и щателна митническа проверка, в първия автомобил инспекторите открили 180 000 къса цигари, укрити между декларираните хладилници, а във втория – 100 000 къса, скрити по аналогичен начин.

Всички цигари са с турски акцизен бандерол. На водачите са съставени два акта за установени административни нарушения по Закона за митниците.

От началото на 2026 г. митническите служители на МП Лесово са задържали над 3,1 милиона къса контрабандни цигари, основно укрити в товарни автомобили между стоки от Турция за страни от ЕС, където пазарната цена на тютюневите изделия е значително по-висока.

