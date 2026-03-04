БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина лъвицата в благоевградския зоопарк

Репортер: Миглена Медарова
След боледуване, днес е починала лъвицата от благоевградския зоопарк. Животно се е разболяло още през декември. Лекувана е както от местния ветеринар, така и от специалисти от столична клиника.

Димитър Иванов - директор на Зоологическа градина Благоевград: "Предстои да бъде направена аутопсия, за да стане ясно каква точно е причината."

По думите му, лъвът, с когото съжителстваше лъвицата е добре. Предстои скоро да започне и търсенето на нов партньор за лъва.

Димитър Иванов - директор на Зоологическа градина Благоевград: "Процедурата не е лесна. Първо ще търсим в България. Ако не открием тук, ще разширим обхвата и в чужбина. Най-важното е и лъвът да приеме новия си партньор."

Останалите животни в зоопарка са в добро общо състояние.

