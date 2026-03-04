Без вода остават части от столицата утре

На 5 март ще бъде спряна водата в някой части на столицата. Това съобщиха от "Софийска вода". Водоподаването ще бъде спряно в района на "Надежда", "Младост 1" и кв. "Ботунец" заради ремонтни дейности. Дружеството даде подробности:

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: ж.к. "Триъгълника" -Надежда- ул. „Захари Стоянов“ и ул. „Иван Мърквичка“ ще бъде спряно водоснабдяването в района между община Надежда, ж.к.Триъгълника - Надежда - ул. „Хан Кубрат“, бул. „Ломско шосе“, ул. „Виолетка“, ул.„Стефансон“, ул. „Захари Стоянов“ от 09:00 часа до 21:00 часа.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. "Триъгълника" -Надежда- ул. „Иван Мърквичка“ и ул. „Панега“.

Също така ще бъде спряно и водоснабдяването в района на ж.к. "Младост 1" – района между бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Димитър Моллов“ и бул. „Цариградско шосе от бул. „Александър Малинов“ до 4-ти километър. кв. "Полигона" и м. "Къро" - района между бул. „Христофор Колумб“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Асен Йорданов“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ и бул. „Цариградско шосе“ №105., от 10:00 часа до 22:00 часа.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ж.к. "Младост 1" пред Окръжна болница и кв. "Полигона" в локалното платно на бул. „Цариградско шосе“ на кръстовището на ул. „Петър Протич“.

Утре предстоят и ремонтни дейности в кв. "Ботунец" – в полето между кв. "Ботунец" и с. Горни Богров до езерото, което ще доведе до спиране на водоподаването 09:00 часа до 21:00 часа. Клиентите на „Софийска вода“ в района между: Община Кремиковци, м. „Хан Богров“, гара „Мусачево“, затвор „Казичене“, с. Кривина, с. Долни Боров, с. Горни Богров, кв. "Ботунец" , кв. "Челопечене", Промишлена зона Кремиковци, ж.п. гара „Кремиковци“, с. Яна ул. „Стара планина“, Промишлена зона на ул. „Околовръстен път“ между с.Казичене и „ХO Park София“, Промишлена зона с. Яна, парк „Враня“, Жандармерията, фирма „Хидрострой“, „Голф клуб Равно поле“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: Затвор Кремиковци, кв. "Ботунец" пред кметството и с.Горни Богров пред кметството.

Ремонтните дейности целят да осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа.