БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при...
Чете се за: 08:00 мин.
МВнР към българите в Близкия изток: Останете на защитени...
Чете се за: 03:15 мин.
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

3 МАРТ – ДЕНЯТ НА СВОБОДАТА

Сливен отбеляза 148 години от Освобождението на България

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стоян Радев
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Запази
Сливен отбеляза 148 години от Освобождението на България
Слушай новината

С военен ритуал и издигане на националното знаме Сливен отбеляза 3 март – Денят на Освобождението и Национален празник на Република България.

Церемония на площад „Хаджи Димитър“ събра множество граждани и гости на града. Благодарствен молебен за здраве и добруване на българския народ отслужи Сливенският митрополит Арсений.

В словото си кметът Стефан Радев изтъкна, че актът в Сан Стефано не би бил възможен без делото на Раковски, Панайот Хитов, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, без революционните комитети на Левски, Априлското въстание, подвига на Стоил войвода, Христо Ботев и Таньо войвода, както и участието на българското опълчение.

„Уроците, които ни дава 3 март и историята на България са много. Свободата не е даденост и не е гарантирана, посочи още кметът.

Според него пътят на България през последните десетилетия – като част от най-голямата демократично-културна общност, най-големия икономически съюз и най-голямата военна общност – е гаранция за сигурността и просперитета на страната.

„Трябва да помним, че нищо не е необратимо и всичко може да бъде пропиляно, ако не се борим да го съхраним.“

Церемонията завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

#3 март #Национален празник #Сливен

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
МВнР с препоръки към българските граждани в Индия, Малдиви и Шри Ланка МВнР с препоръки към българските граждани в Индия, Малдиви и Шри Ланка
Чете се за: 03:52 мин.
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Тържествена смяна на караула пред президентството по случай Националния празник (СНИМКИ) Тържествена смяна на караула пред президентството по случай Националния празник (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Общество
Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Националният празник – 3 март беше отбелязан отвъд Океана
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ