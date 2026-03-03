Сливен отбеляза 148 години от Освобождението на България

С военен ритуал и издигане на националното знаме Сливен отбеляза 3 март – Денят на Освобождението и Национален празник на Република България.

Церемония на площад „Хаджи Димитър“ събра множество граждани и гости на града. Благодарствен молебен за здраве и добруване на българския народ отслужи Сливенският митрополит Арсений.

В словото си кметът Стефан Радев изтъкна, че актът в Сан Стефано не би бил възможен без делото на Раковски, Панайот Хитов, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, без революционните комитети на Левски, Априлското въстание, подвига на Стоил войвода, Христо Ботев и Таньо войвода, както и участието на българското опълчение.

„Уроците, които ни дава 3 март и историята на България са много. Свободата не е даденост и не е гарантирана, посочи още кметът.

Според него пътят на България през последните десетилетия – като част от най-голямата демократично-културна общност, най-големия икономически съюз и най-голямата военна общност – е гаранция за сигурността и просперитета на страната.

„Трябва да помним, че нищо не е необратимо и всичко може да бъде пропиляно, ако не се борим да го съхраним.“

Церемонията завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.