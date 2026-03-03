Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток

Сигурността на българските граждани е водещ приоритет при организирането на евакуацията им от региона на Близкия изток. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по време на брифинг в Министерски съвет.

Премиерът посочи, че ситуацията в Близкия изток е динамична и се променя ежедневно, като Министерският съвет и ангажираните институции следят отблизо развитието ѝ. Фокусът на правителството е извеждането на българските граждани от региона по най-бързия възможен начин, при гарантиране на тяхната сигурност.

"В момента се обсъждат различни възможности и маршрути. За нас приоритет е сигурността", подчерта Гюров.

Той съобщи, че е провел срещи с ресорните министри, както и с представители на авиационните и други компетентни служби, които са докладвали за предприетите действия по организацията на евакуационните полети.

Министър-председателят обясни, че се работи за засилена координация между институциите, включително Ситуационния център към Министерството на външните работи, с цел изготвяне на актуални списъци на българските граждани по дестинации и готовност за тяхното извеждане. Тази информация се подава към въздушните власти за заявяване на необходимите маршрути и слотове за кацане, след което се активират консулските служби за организиране на придвижването на гражданите до летищата и провеждане на проверките за сигурност.

По думите му към момента има осигурени достатъчно самолети, които са в готовност да извършат полети при потвърждаване на маршрутите. Очакванията са още в следващите дни да бъдат осъществени полети с български граждани, които да се завърнат в страната. Гюров подчерта, че в процеса са ангажирани и службите за сигурност, за да не се поемат излишни рискове. „Сигурността на българските граждани е с предимство“, заяви той.

В отговор на въпрос, свързан с опасения за сигурността заради наличието на самолети КС-130 на летището в София и риска страната да се превърне в потенциална цел на фона на ескалацията в региона, служебният премиер Андрей Гюров заяви, че институциите получават навременна информация за състоянието на българските мисии и поддържат постоянен контакт със съответните служби. Подадени са координатите и броят на хората, намиращи се в различните точки, така че действията да бъдат координирани с операциите на терен. По думите му всички мерки се предприемат в тясно взаимодействие със службите за сигурност, с цел минимизиране на рисковете.

По отношение на цените на горивата и енергоносителите премиерът посочи, че вече има реакция на международните борси и се очаква в близките дни цената на петрола да продължи да се повишава, като притеснително е и увеличението на цената на газа. Той отбеляза, че България разполага с дългосрочен договор, базиран на усреднена цена и петролни деривати, което позволява краткосрочни и кризисни колебания да бъдат поети без съществено увеличение на цената на природния газ за страната.

Надяваме се рано сутринта утре да започнем с първите полети по изтеглянето на нашите сънародници от зоните на конфликта, обяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски. Вече сме организирали изтеглянето на българите от Оман, посочи министърът. В отговор на въпрос за полета, Нейнски отговори, че се очакват около 300 души.

По думите на Нейнски, предстои прибирането на българи и от Абу Даби и Дубай. Всичко зависи от това къде ще ни дадат слотове, подчерта тя. Дава се разрешение за конкретен времеви отрязък, обясни Нейнски. Тя каза, че ако едно такова изтегляне се провали заради възникнал проблем със сигурността, този слот се оттегля и отново трябва да се отправи искане за евакуация.

Изготвили сме подробни списъци по държави. В Саудитска Арабия не се налага евакуация, летището функционира нормално, обяви също Нейнски.

Най-трудно към този момент е с Израел по разбираеми причини, но се търсят всякакви алтернативни възможности, разкри министърът. Мобилизирани са всички възможности – националният превозвач, правителствения авиоотряд, фирми, които разполагат със самолети, заяви Нейнски.

По думите ѝ постоянно се проверяват разрешенията за полети, за да се види в кои дестинации какъв по обем самолет трябва да изпратим. Информирани сме и за хуманитарни случаи, информирани сме за хора с инсулинова зависимост, добави тя.

Имаме информация и за българи в екзотични държави, в курорти, където е по-трудно да бъдат изпратени самолети, съобщи още министърът. Тя даде за пример Малдивите. Търсим къде могат да се придвижат, до безопасно летище, от което да можем да ги съберем, каза министърът.

Службите също съдействат, увери министърът на външните работи и добави, че се действа така, че да не се създава хаос и безразборно изтегляне на сънародниците ни. Нейнски подчерта, че страната ни е в контакт и с други държави като Гърция и Турция, които също могат да съдействат.

Няма промяна в дейността на българските Военновъздушни сили и в присъствието на сили на САЩ у нас, като страната ни не участва в операции, свързани с напрежението между Израел, САЩ и Иран, заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

Той подчерта, че извършваните дейности са свързани с тренировки и изпълнение на ангажименти в рамките на НАТО и не представляват участие в конкретни военни операции в региона на Близкия изток. По думите му, генералният секретар на Алианса и върховният главнокомандващ са заявили, че НАТО не участва в подобна операция, като българската страна потвърждава същата позиция.

снимки: БТА

Запрянов заяви, че няма основание България да бъде цел на атака като държава членка на Алианса. Той припомни, че при евентуално нападение ще бъде задействан член 5 от НАТО, който предвижда колективна отбрана.

Министърът посочи още, че Съединените щати не са отправяли допълнителни искания извън вече договорените и докладвани ангажименти, свързани с предното присъствие от средата на февруари. Той допълни, че стратегическото командване на Алианса е дало гаранции, че при ракетна заплаха срещу държава членка ще бъде задействана противоракетната отбрана съгласно процедурите по член 5, което осигурява необходимите гаранции за сигурността на страната.