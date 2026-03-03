Тържествена смяна на караула пред президентството по случай Националния празник (СНИМКИ)

Тържествена смяна на караула се състоя пред сградата на Администрацията на президента по случай 148-годишнината от Освобождението.

За да наблюдават тържествената церемония по случай Националния празник на България и 148-ата годишнина от Освобождението, пред президентството бяха дошли много жители и гости на столицата, както и родители с децата си.

От 18:30 часа на площад "Народно събрание" ще се проведе тържествена заря-проверка. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия и ще произнесе слово.

След това Йотова ще бъде домакин на традиционния прием в Централния военен клуб.

снимки: БТА