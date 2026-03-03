БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

МВнР към българите в Близкия изток: Останете на защитени...
3 март – България празнува Деня на свободата
МВнР към българите в Близкия изток: Останете на защитени места, не предприемайте рисковани пътувания

У нас
МВнР към българите в Близкия изток: Останете на защитени места, не предприемайте рисковани пътувания
Снимка: БТА
Министерството на външните работи препоръчва всички български граждани, намиращи се в засегнатите държави: Израел, Иран, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Саудитска Арабия, Оман, Йордания, Ливан, да останат на защитени места, да не предприемат рисковани пътувания за напускане на съответната държава през сухопътните ѝ граници и стриктно да следват указанията на местните власти.

Приканваме нашите сънародници в тези страни да следят развитието на ситуацията, да бъдат внимателни към препоръките на местните власти и да поддържат контакт с дипломатическите ни мисии и помежду си при запазване на пълно спокойствие и с готовност за евентуална последваща организация, както и ако възникне необходимост за мерки свързани с допълнително гарантиране на сигурността им.

Към момента въздушното пространство е отворено над Кралство Саудитска Арабия, Оман, Ливан и Йордания, като за Йордания има информация за частично затваряне на въздушното пространство ежедневно в часовия диапазон 18:00-09:00 ч. до второ нареждане. Предвид динамично развиващата се ситуация, могат да настъпят промени.

Българските граждани следва да се въздържат от пътувания в региона или транзитно преминаване през засегнатите държави, отчитайки актуалната обстановка и обявеното ниво на риск за съответната страна в сайта на МВнР.

Министерството на външните работи поддържа постоянна координация с Министерството на туризма и Министерството на транспорта, както и с кабинета на министър-председателя, за да гарантира своевременно съдействие на българските граждани, възпрепятствани да се приберат у дома.

В настоящия момент усилията ни са съсредоточени за извеждане на българките граждани в пряко засегнатите от военни действия държави. Българските граждани, засегнати от ситуацията с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните на активни военни действия, да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за осигуряване на алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България.

Кризисният щаб на МВнР работи денонощно и приема и обработва всички обаждания и сигнали от региона и множество други точки на света. Сигнали и молби за съдействие се приемат на денонощните телефонни линии на Ситуационния център и на новооткритите линии на Кризисния щаб за пряка връзка с българските граждани, блокирани в региона на Близкия изток: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2087; +359 2 948 3124; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; +359 2 948 2086 както и на e-mail: crisis@mfa.bg.

#Конфликтът в Близкия изток #война в Близкия изток #препоръки на МВнР # МВнР #българи

