КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Пети ден удари в Близкия изток

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 00:50 мин.
пети ден удари близкия изток
Пети ден удари в Близкия Изток. В последните часове Израел поднови атаките срещу Иран.

Адмирал Брад Купър, Командир на Централното командване на САЩ: "По-малко от 100 часа след началото на операцията, вече сме ударили близо 2000 цели с повече от 2000 боеприпаса. Значително сме отслабили въздушната отбрана на Иран и сме унищожили стотици ирански балистични ракети, пускови установки и дронове. Казано с прости думи, се фокусираме върху унищожаването на всичко, което може да се обстреля."

#пети ден #удари срещу Иран #Близък изток

