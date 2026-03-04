Пети ден удари в Близкия Изток. В последните часове Израел поднови атаките срещу Иран.

Адмирал Брад Купър, Командир на Централното командване на САЩ: "По-малко от 100 часа след началото на операцията, вече сме ударили близо 2000 цели с повече от 2000 боеприпаса. Значително сме отслабили въздушната отбрана на Иран и сме унищожили стотици ирански балистични ракети, пускови установки и дронове. Казано с прости думи, се фокусираме върху унищожаването на всичко, което може да се обстреля."