БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На места преди обяд ще бъде мъгливо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд мъгливо ще бъде все още на места в равнините и низините. След обяд над Западна България облачността ще се увеличава. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около 1°. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 14°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места ще има мъгла. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°.

В планините през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. След обяд над масивите от Западна България ще се увеличи високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

В четвъртък на места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1800-1900 м – от сняг.

В петък предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Все още ще е сравнително топло, но по-късно през деня вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще прониква студен въздух. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се понижат.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
3
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
4
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
5
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
6
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Времето

През нощта все още облачността ще е значителна, в петък ще е предимно слънчево
През нощта все още облачността ще е значителна, в петък ще е предимно слънчево
Предимно облачно време утре Предимно облачно време утре
Чете се за: 01:42 мин.
Валежи на много места в последните работни дни от седмицата Валежи на много места в последните работни дни от седмицата
Чете се за: 02:17 мин.
Ще се радваме на по-топло време от обичайното за сезона, но ще има и валежи от дъжд Ще се радваме на по-топло време от обичайното за сезона, но ще има и валежи от дъжд
Чете се за: 02:25 мин.
Облачно с превалявания в четвъртък и в петък, слънчево през уикенда Облачно с превалявания в четвъртък и в петък, слънчево през уикенда
Чете се за: 02:42 мин.
Понижение на температурите за 8 март Понижение на температурите за 8 март
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Втори съвет по сигурността по темата Иран Втори съвет по сигурността по темата Иран
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Енергийният министър инспектира шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ