Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната

Иран призова днес Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия за спиране на войната, противопоставяща Ислямската република на Съединените щати и Израел, съобщи Франс Прес.

Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи каза на пресконференция, че Съветът за сигурност може да го направи, "ако пожелае", и "има дълг" по отношение на това. "Няма пречка пред него да действа с изключение на собствената му воля", добави той.

Като постоянен член на този орган на световната организация, САЩ имат право на вето, припомня АФП.

Съединените щати и Израел извършиха в събота нападения срещу Иран, които отнеха живота на върховия лидер аятолах Али Хаменей и други висши държавници и военни ръководители. Иран отговори с удари с ракети и дронове по Израел и по американски бази в съседните арабски държави в Близкия изток. Техеран затвори и Ормузкия проток, откъдето минава една пета от световните доставки на петрол. От понеделник войната се разпространи и на територията на Ливан, където "Хизбула" извърши обстрел срещу Израел, който реагира с въздушни удари по позиции на шиитската групировка.