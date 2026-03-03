БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при...
Чете се за: 08:00 мин.
МВнР към българите в Близкия изток: Останете на защитени...
Чете се за: 03:15 мин.
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Запази
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Снимка: БТА
Слушай новината

Иран призова днес Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия за спиране на войната, противопоставяща Ислямската република на Съединените щати и Израел, съобщи Франс Прес.

Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи каза на пресконференция, че Съветът за сигурност може да го направи, "ако пожелае", и "има дълг" по отношение на това. "Няма пречка пред него да действа с изключение на собствената му воля", добави той.

Като постоянен член на този орган на световната организация, САЩ имат право на вето, припомня АФП.

Съединените щати и Израел извършиха в събота нападения срещу Иран, които отнеха живота на върховия лидер аятолах Али Хаменей и други висши държавници и военни ръководители. Иран отговори с удари с ракети и дронове по Израел и по американски бази в съседните арабски държави в Близкия изток. Техеран затвори и Ормузкия проток, откъдето минава една пета от световните доставки на петрол. От понеделник войната се разпространи и на територията на Ливан, където "Хизбула" извърши обстрел срещу Израел, който реагира с въздушни удари по позиции на шиитската групировка.

#напрежение в Близкия изток #ООН #Иран

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
МВнР към българите в Близкия изток: Останете на защитени места, не предприемайте рисковани пътувания МВнР към българите в Близкия изток: Останете на защитени места, не предприемайте рисковани пътувания
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Тържествена смяна на караула пред президентството по случай Националния празник (СНИМКИ) Тържествена смяна на караула пред президентството по случай Националния празник (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Общество
Честванията за 3 март на историческия връх Шипка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Националният празник – 3 март беше отбелязан отвъд Океана
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ