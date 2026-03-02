Слънчево и топло време в началото на март

Предстои ни пореден предимно слънчев и сравнително топъл ден. Въпреки това, няма да липсват и типичните изключения. В северозападните райони облачността ще се увеличава, а в Северна и Източна България на места ще се задържи по-трайна мъгла. Там температурите ще останат по-ниски – максималните ще бъдат между 5° и 10°. По Черноморието също ще е по-хладно, с дневни стойности в сходен диапазон.

В по-голямата част от страната обаче ще преобладава слънчево време, с максимални температури между 12° и 17°. Най-високи ще бъдат стойностите в югозападните райони – около Сандански, където термометрите ще достигат 15°–17°. В Лудогорието дневните температури ще са по-ниски – около 10°–12°.

Сутрин облачността ще бъде по-често значителна, но минималните температури вече ще останат над нулата и ще бъдат около 5°. Вятърът ще бъде слаб. Следобед облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време.

По Черноморието ще се задържи по-съществена облачност, макар и разкъсана, с тенденция към намаляване след средата на деня. Ще духа умерен североизточен вятър, което ще задържи температурите между 9° и 12°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

До средата на седмицата времето ще остане слънчево и топло. В четвъртък и петък се очаква увеличение на облачността и валежи – предимно слаби от дъжд, а в планините над 1600 метра – слаби превалявания от сняг. Ще започне постепенно захлаждане, по-осезаемо при сутрешните температури.

През почивните дни минималните температури на много места ще паднат под нулата, докато дневните ще са между 12° и 17°.