Асен Златев: Националният отбор по вдигане на тежести е застрашен за европейското първенство

Новоизбраният председател на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев даде пресконференция в Пресклуб "България“, на която бяха обсъдени финансовото състояние на централата, възпрепятстваната поради правни причини работа на новото ръководство и опасността националният отбор да не участва на предстоящото европейско първенство.

Пред медиите говориха още членове на Управителния съвет, треньори и състезатели. Основен акцент в изявленията бе тежкото финансово положение на федерацията, както и висящата жалба, която според ръководството блокира нормалното ѝ функциониране.

"Основен проблем на българските щанги от доста време е финансовото състояние поради проблеми в отчитането и изразходването на средства. Това продължава при различните президенти и управителни съвети досега. В момента трудно можем да приемем финансовия отчет, но се надявам това скоро да стане факт, за да не се бавим“, заяви Златев.

По думите му жалбата срещу новото ръководство може да доведе до сериозни последствия за българската тежка атлетика.

"Европейско ни чака, след това световно, след това Олимпийски игри. Ако тази жалба не бъде изтеглена, това ще доведе до много сериозни проблеми. Финансирането от Министерството ще стане много трудно, а имаме сериозни задължения“, допълни той.

Златев подчерта, че не става въпрос за личен конфликт. „Това не е междуличностна война. Надявам се да бъде проявен разум и да се работи за щангите и за спорта“, каза още новият председател.

Генералният секретар на федерацията Марин Милашки уточни, че Министерството на младежта и спорта е заявило готовност да покрие разходите за участие на Европейското първенство, при условие че федерацията запази своя лиценз.

"Имаме дело за несъстоятелност, което може да бъде възобновено. Ако това се случи, няма да можем да участваме и ще ни бъде отнет лицензът. Около 30 000 евро ще бъдат нужни, ако разчитаме на пълни отбори при мъжете и жените“, посочи Милашки.

Златев допълни, че дори евентуалното участие на шампионата няма да реши натрупаните проблеми.

"Няколко месеца ще са нужни, за да тръгне федерацията по правилен път, а след това 2-3 години трябва да се работи много старателно, за да започне да функционира както трябва“, заяви той.

По време на пресконференцията бе засегната и темата за обявения на 5 март протест на представители на тежката атлетика пред сградата на Министерството на младежта и спорта, като се очаква допълнителна яснота по организацията му в следващите дни.

Вижте репортаж във видеото!