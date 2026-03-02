БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Асен Златев: Националният отбор по вдигане на тежести е застрашен за европейското първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Вдигане на тежести
Запази

Новото ръководство на федерацията алармира за тежко финансово състояние и правни пречки пред дейността си

асен златев националният отбор вдигане тежести застрашен европейското първенство
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Новоизбраният председател на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев даде пресконференция в Пресклуб "България“, на която бяха обсъдени финансовото състояние на централата, възпрепятстваната поради правни причини работа на новото ръководство и опасността националният отбор да не участва на предстоящото европейско първенство.

Пред медиите говориха още членове на Управителния съвет, треньори и състезатели. Основен акцент в изявленията бе тежкото финансово положение на федерацията, както и висящата жалба, която според ръководството блокира нормалното ѝ функциониране.

"Основен проблем на българските щанги от доста време е финансовото състояние поради проблеми в отчитането и изразходването на средства. Това продължава при различните президенти и управителни съвети досега. В момента трудно можем да приемем финансовия отчет, но се надявам това скоро да стане факт, за да не се бавим“, заяви Златев.

По думите му жалбата срещу новото ръководство може да доведе до сериозни последствия за българската тежка атлетика.

"Европейско ни чака, след това световно, след това Олимпийски игри. Ако тази жалба не бъде изтеглена, това ще доведе до много сериозни проблеми. Финансирането от Министерството ще стане много трудно, а имаме сериозни задължения“, допълни той.

Златев подчерта, че не става въпрос за личен конфликт. „Това не е междуличностна война. Надявам се да бъде проявен разум и да се работи за щангите и за спорта“, каза още новият председател.

Генералният секретар на федерацията Марин Милашки уточни, че Министерството на младежта и спорта е заявило готовност да покрие разходите за участие на Европейското първенство, при условие че федерацията запази своя лиценз.

"Имаме дело за несъстоятелност, което може да бъде възобновено. Ако това се случи, няма да можем да участваме и ще ни бъде отнет лицензът. Около 30 000 евро ще бъдат нужни, ако разчитаме на пълни отбори при мъжете и жените“, посочи Милашки.

Златев допълни, че дори евентуалното участие на шампионата няма да реши натрупаните проблеми.

"Няколко месеца ще са нужни, за да тръгне федерацията по правилен път, а след това 2-3 години трябва да се работи много старателно, за да започне да функционира както трябва“, заяви той.

По време на пресконференцията бе засегната и темата за обявения на 5 март протест на представители на тежката атлетика пред сградата на Министерството на младежта и спорта, като се очаква допълнителна яснота по организацията му в следващите дни.

Вижте репортаж във видеото!

#Асен Златев # Българска федерация по вдигане на тежести (БФВТ)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Други спортове

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Спортни новини 02.03.2026 г. 12:25 ч. Спортни новини 02.03.2026 г. 12:25 ч.
Спортни новини 02.03.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 02.03.2026 г., 06:30 ч.
Божидар Саръбоюков: Взеха да стават много сбъднати мечти Божидар Саръбоюков: Взеха да стават много сбъднати мечти
Чете се за: 00:52 мин.
Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч. Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч.
Колокросът определя националните шампиони в София по БНТ 3 Колокросът определя националните шампиони в София по БНТ 3
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ