Карлос Насар: Мечтая да стана четирикратен олимпийски шампион и искам да остана в България

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Спортист на годината за 2025-а година коментира бъдещето на българските щанги и сподели най-искрените си мечти.

Карлос Насар
Снимка: Startphoto.bg
Спортист на годината за 2025-а година Карлос Насар е категоричен, че ще стори всичко по силите си, за да продължи да се състезава за България, макар да признава, че проблемите в българските щанги го демотивират.

Олимпийският, световен и европейски шампион получи наградата за спортист на годината на ежегодната церемония.

"Най-тежки остават тежестите. Другото не тежи толкова. Всичко върви добре засега. Наградата не бе очаквана, защото през миналата година имаше много победи. Всички се гордеем с волейболистите и Александър Николов, който стана втори в света. Наградата не е толкова важна, колкото цялото събитие. Чувстваме се признати от обществото. Всички са минали през доста трудности и заслужават да спечелят", сподели той след церемонията.

21-годишният национал изрази надежда, че проблемите в българските щанги може да бъдат решени.

"Надявам се бъдещето на щангите да е хубаво, но не всичко зависи от мен. Не съм сред инициаторите за протеста срещу ръководството на Българската федерация по вдигане на тежести, но ги подкрепям напълно. Те решиха да вземат нещата в свои ръце и да застанат зад българското вдигане на тежести. Нещата в българското вдигане на тежести не вървят добре", допълни тежкоатлетът.

Насар благодари на българските фенове, които го мотивират за нови постижения.

"Мечтата ми е да стана четирикратен олимпийски шампион. Ако не взема квота, няма как да сбъдна мечтата си. Не искам да се махам от България и ще направя всичко възможно да остана. Българският народ ме е подкрепил, да бъда това, което съм. Ще бъда благодарен цял живот. Тези постижения ги правя заради тях и благодарение на тях", добави многократният медалист.

Насар подозира, че доскорошният президент на федерацията Стефан Ботев саботира развитието на спорта.

"Вярвам, че можем да се справим с трудната ситуация. Стефан Ботев не е дал отчет за предната година. Трупат се разходи на федерацията. Дали той иска умишлено да фалира федерацията и да саботира българските щанги. Действията му това казват", смята националът.

