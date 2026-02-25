БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Уилиам Чолов е на победа от медал на Купа „Странджа“

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Българският боксьор се класира за четвъртфиналите.

Уилиам Чолов
Снимка: Българска федерация по бокс

Уилиам Чолов донесе още една победа за България на Купа „Странджа“. В категория до 80 килограма той преодоля Мустафа Абду след 5:0 съдийски гласа.

Националът води тежка битка с представителя на Алжир, като успя да наложи волята си след здрави размени, в които имаше последната дума.

Така Чолов се класира за четвъртфиналите и в петък ще може да атакува минимум бронзово отличие. За място на полуфинал той ще се изправи срещу Ноа Хаджит (Белгия).

В категория до 65 килограма при жените Валерия Андреева отстъпи на белгийката Ошин Дерию.

