Уилиам Чолов е на победа от медал на Купа „Странджа“

Уилиам Чолов донесе още една победа за България на Купа „Странджа“. В категория до 80 килограма той преодоля Мустафа Абду след 5:0 съдийски гласа.

Националът води тежка битка с представителя на Алжир, като успя да наложи волята си след здрави размени, в които имаше последната дума.

Така Чолов се класира за четвъртфиналите и в петък ще може да атакува минимум бронзово отличие. За място на полуфинал той ще се изправи срещу Ноа Хаджит (Белгия).

В категория до 65 килограма при жените Валерия Андреева отстъпи на белгийката Ошин Дерию.