Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Изпратено е отворено писмо с искане да се разбере дали активно се издирват оцелели

Вече седмица няма следа от изчезналите трима рибари край Созопол. Риболовният им кораб беше намерен на дъното на морето на около 5 км от брега между Созопол и Приморско. Близките на изчезналите изпратиха отворено писмо до институциите с искане да разберат дали активно се търсят оцелели.

Силвия Спасова, дъщеря на изчезналия капитан и сестра на един от изчезналите моряци: „Провокира ме това, че седем дни наистина живеем в пълна безизвестност за това какво се случва, за това да се намерят нашите близки. Имаше едно такова усещане непрекъснато, че не се прави достатъчно бързо и достатъчно ефективно търсенето. Аз дори си зададох въпроса, кое е приоритет? Намирането на потънал кораб или намирането на евентуално живи хора, които по някакъв начин да са успели да скочат, да се качат на спасителен плод. Знаете, всеки кораб е оборудван и има възможност да бъдат спасени, ако има максимално бърза реакция за спасяването им. Това е един от основните въпроси.“

Според Спасова се създава усещането, че няма координация между институциите, както и че не се информират роднините. Те са черпили информация от приятели, също така от медиите.

Силвия Спасова, дъщеря на изчезналия капитан и сестра на един от изчезналите моряци: „Една от основните ми въпросителни е, защо при положение, че корабите се следят в реално време, е трябвало да има граждански сигнал от сдружението на рибарите, че корабът го няма. Това не е просто система, това не е лодка излязла, просто така в морето, това е риболов, това е официален кораб, това е официално проследяване. И в писмото ми има ли смятане на дрейф? Търсено ли е по траекторията на предполагаемия дрейф на спасителния плот, ако този спасителен плот се е активирал? Имало ли е мигновено влизане във водата, защото по моя информация корабът изчезва сутринта около 8.00 ч., а първото влизане и търсене е около 17.00 ч., което дори и да има шанс тези хора да са живи някъде във водата, категорично те не могат да оцелеят.“

Основната причина на потърпевшата да апелира този случай да не остава една човешка драма или нещо, което да се коментира из социалните мрежи, е какви уроци могат да се изведат, защото страната ни наистина не е готова в такива ситуации да реагира бързо и адекватно.

#отговори от институциите #изчезналият кораб #изчезнали рибари #Приморско

