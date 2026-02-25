БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Изкуственият интелект в училище - предизвикателства и ползи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Предвижда се изкуственият интелект да влезе в учебната програма още от трети клас. Според началните учители той ще бъде полезен за децата със специални образователни потребности или пък с изявени дарби.

Петинка Карчева, начален учител: "Да може да се работи диференцирано и да може да ми помага, когато срещам затруднения при деца, които срещат затруднения. И аз трябва да бъда едновременно в помощ на деца, които са напреднали, деца, които работят с нормално темпо и деца, които са много по-бавни. Така че очаквам да имам помощ от типа на работни листове, специални задачи с визуализация, когато децата се затрудняват, примерно, при делението в четвърти клас."

По български език и литература, изкуственият интелект може да помага с визуализация на произведения и да генерира граматически задачи.

Ганка Топалова, учител по български език и литература: "Изкуственият интелект е предизвикателството на учителя, за да покаже на учениците, как трябва добре да обмислят информацията, как да извличат информация, защото при децата, при учениците и в прогимназиален и гимназиален етап, най-големият проблем е критичното мислене. Те все повече се затрудняват с извличане на информация, с осмисляне на информация, все повече думи, които ние смятаме за елементарни, запознати, се оказва, че на тях не са им достъпни за разбиране."

Изкуственият интелект може да бъде безценен помощник на учителите и при оценяването, защото може да го прави бързо и обективно.

Юлия Кюркчиева, учител по математика: "Изкуственият интелект предлага възможност не само за генериране на задача от един тип с различна сложност, но и бърза проверка, така че учителят да може да прецени къде са пропуските и своевременно да ги отстранява."

Учениците приветстват въвеждането на изкуствения интелект в учебната програма и признават, че отдавна го ползват в подготовката си за училище.

Васил Камбуров, ученик в 12 клас: "Сега го ползвам пълно за някои домашни презентации, когато правим, за информация. Разчиташ ли изцяло на него или имаш и свои знания и проверяваш критично информацията, която той ти поднася? Не, изцяло използвам го като инструмент, пълно за да го направим по-добре."

Атанас Чалъков, ученик в 12 клас: "Правилният начин е да вземем информация, която ни е дал, да напишем това, което... да направим един план, по който се водим, след който документираме нашите знания, а след това, което ние знаем и да ги направим двете общи."

Според педагозите, във веждането на изкуствения интелект се налага заради новата среда, в която децата учат, общуват и получават информация. Водещият фактор в учебния процес обаче остава учителят, който трябва да бъде техен навигатор в сложната информационна среда.

Петинка Карчева, начален учител: Въвеждането на използването на изкуствения интелект като инструмент.. трябва да бъдем много внимателни, взискателни и ясно да определим границите, които не трябва да преминават децата.

Юлия Кюркчиева, учител по математика: "Далеч съм от мисълта, че писането, чертането, смятането ще бъдат заменени и смятам, че ние трябва да го адаптираме в нашата практика. То не случайно думата е инструменти на изкуствения интелект. В крайна сметка, той е съставен да ни служи. Тоест, ние ще го подчиним, за да си облекчим работата в ежедневието."

Предвижда се промените да се приложат още от следващата учебна година, като учителите ще преминат обучение за работа с изкуствен интелект.

#използване #изкуствен интелект #училище

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
1
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
3
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
4
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Йордан Йовчев - властелинът на халките
5
Йордан Йовчев - властелинът на халките
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие
6
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Общество

КЕВР обсъжда цената на природния газ за март
КЕВР обсъжда цената на природния газ за март
В "Референдум": 62% от българите не очакват честни избори В "Референдум": 62% от българите не очакват честни избори
Чете се за: 01:12 мин.
На среща в София: Поклон пред героизма на украинския народ и в памет на жертвите от войната На среща в София: Поклон пред героизма на украинския народ и в памет на жертвите от войната
Чете се за: 02:47 мин.
Съдът отказа да спре изпълнението на избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ Съдът отказа да спре изпълнението на избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Шофьорът, причинил жестоката катастрофата на Околовръстното шосе в Пловдив, призна вината си Шофьорът, причинил жестоката катастрофата на Околовръстното шосе в Пловдив, призна вината си
Чете се за: 01:27 мин.
Наредиха детски обувки пред руското посолство в София по повод четвъртата годишнина на войната в Украйна Наредиха детски обувки пред руското посолство в София по повод четвъртата годишнина на войната в Украйна
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Народното събрание ще гласува ветото на президента върху Изборния кодекс
Народното събрание ще гласува ветото на президента върху Изборния...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза" Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза"
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Очаква се служебния кабиент да приеме удължаването на Удължителния закон за бюджета Очаква се служебния кабиент да приеме удължаването на Удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Американски сенатори от двете основни партии внесоха резолюция в подкрепа на Украйна Американски сенатори от двете основни партии внесоха резолюция в подкрепа на Украйна
Чете се за: 00:42 мин.
По света
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
В "Референдум": 62% от българите не очакват честни избори
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Политически реакции след смяната на областните управители
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Николай Младенов за предизвикателствата пред...
Чете се за: 13:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ