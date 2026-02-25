Изкуственият интелект в училище - предизвикателства и ползи

Предвижда се изкуственият интелект да влезе в учебната програма още от трети клас. Според началните учители той ще бъде полезен за децата със специални образователни потребности или пък с изявени дарби.

Петинка Карчева, начален учител: "Да може да се работи диференцирано и да може да ми помага, когато срещам затруднения при деца, които срещат затруднения. И аз трябва да бъда едновременно в помощ на деца, които са напреднали, деца, които работят с нормално темпо и деца, които са много по-бавни. Така че очаквам да имам помощ от типа на работни листове, специални задачи с визуализация, когато децата се затрудняват, примерно, при делението в четвърти клас."

По български език и литература, изкуственият интелект може да помага с визуализация на произведения и да генерира граматически задачи.

Ганка Топалова, учител по български език и литература: "Изкуственият интелект е предизвикателството на учителя, за да покаже на учениците, как трябва добре да обмислят информацията, как да извличат информация, защото при децата, при учениците и в прогимназиален и гимназиален етап, най-големият проблем е критичното мислене. Те все повече се затрудняват с извличане на информация, с осмисляне на информация, все повече думи, които ние смятаме за елементарни, запознати, се оказва, че на тях не са им достъпни за разбиране."

Изкуственият интелект може да бъде безценен помощник на учителите и при оценяването, защото може да го прави бързо и обективно.

Юлия Кюркчиева, учител по математика: "Изкуственият интелект предлага възможност не само за генериране на задача от един тип с различна сложност, но и бърза проверка, така че учителят да може да прецени къде са пропуските и своевременно да ги отстранява."

Учениците приветстват въвеждането на изкуствения интелект в учебната програма и признават, че отдавна го ползват в подготовката си за училище.

Васил Камбуров, ученик в 12 клас: "Сега го ползвам пълно за някои домашни презентации, когато правим, за информация. Разчиташ ли изцяло на него или имаш и свои знания и проверяваш критично информацията, която той ти поднася? Не, изцяло използвам го като инструмент, пълно за да го направим по-добре." Атанас Чалъков, ученик в 12 клас: "Правилният начин е да вземем информация, която ни е дал, да напишем това, което... да направим един план, по който се водим, след който документираме нашите знания, а след това, което ние знаем и да ги направим двете общи."

Според педагозите, във веждането на изкуствения интелект се налага заради новата среда, в която децата учат, общуват и получават информация. Водещият фактор в учебния процес обаче остава учителят, който трябва да бъде техен навигатор в сложната информационна среда.

Петинка Карчева, начален учител: Въвеждането на използването на изкуствения интелект като инструмент.. трябва да бъдем много внимателни, взискателни и ясно да определим границите, които не трябва да преминават децата. Юлия Кюркчиева, учител по математика: "Далеч съм от мисълта, че писането, чертането, смятането ще бъдат заменени и смятам, че ние трябва да го адаптираме в нашата практика. То не случайно думата е инструменти на изкуствения интелект. В крайна сметка, той е съставен да ни служи. Тоест, ние ще го подчиним, за да си облекчим работата в ежедневието."

Предвижда се промените да се приложат още от следващата учебна година, като учителите ще преминат обучение за работа с изкуствен интелект.