Иран има желание за справедливо споразумение със САЩ

Джанан Дурал
Иран има желание да постигне ядрено споразумение със Съединените щати, което да бъде справедливо и за двете страни. Това заявиха високопоставени ирански представители.

Външният министър Абас Арагчи коментира, че Вашингтон и Техеран имат исторически шанс да сключат сделка и призова да бъде даден шанс на дипломацията.

На този фон от ЦРУ обявиха, че набират информатори в Ислямската република и разпространиха инструкции на фарси към желаещите да се свържат с тях безопасно.

