"Витоша ски" с нови предложения за възстановяване на Витоша като работещ зимен курорт. Засегнати страни призоваха управляващите за реформи и законови промени, които да го позволят.

Тази неделя на Витоша пуснаха "Лале 2". Хората и ликуваха, чуха се дори викове "Революция". Щастието е толкова голямо, защото само този лифт може да те качи във високата част на планината. Построен е през 1983 г.

Ян Калчев - изпълнителен директор на "Витоша ски": "С огромно нетърпение се чака да се пусне, за да го пуснем понякога са ни необходими два дни, ние се катерим, чукаме сваляме лед , защото там е суров климата. Ако това е едно съвременно съоръжение, то и сега ще върти никога няма да замръзва."

От "Витоша ски" са направили проект за влека "Спас", но заради изискването съоръжения да са в стъпките на старите, трябвало повече ток. Такъв обаче не им бил доставен. Имали и обещание от предишните управляващи да променят закона за горите, но след падането на правителството обещанието увиснало. Както се случва и с актуализацията на плана за управление на природния парк вече 10 години и сега отново не е насочен към предстоящия период.

Петър Диков, председател на УС на Съюза на архитектите в България: "Тази безпомощност би трябвало да се преодолее и да се започне в обозрими срокове, до края на годината и да се започне работа." Анатоли Замфиров, баща и треньор на Тервел и Малена: "Срам ме е, че сме предпоследни на медали, а имаме толкова прекрасни спортисти, срам ме е сутрин като гледам Витоша през прозореца, а трябва да подготвям спортистите в Австрия и Италия." Алберт Попов, състезател по ски: "Обиколил съм целия свят и никъде не съм виждат такъв погром, за мен Витоша е един паметник."

Освен закона за горите трябва да се преосмисли и закона за биооразнообразието, за защитените територии и за устройство на територията.