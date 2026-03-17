Изведоха овцете, паднали в пропаст в Кърджалийско

Успешната акция по спасяването на овцете, пропаднали в пропаст в Кърджалийско.

Рано тази сутрин 19 спасители – ветеринари и алпинисти – се изкачиха на стръмния връх над язовир "Студен кладенец", от който са паднали овцете. Те бяха разделени на четири екипа. Два от тях направиха опит да достигнат до животните откъм подножието, но теренът се оказа прекалено опасен и недостъпен.Така спасителите преминаха към втория, значително по-рисков вариант. Двама алпинисти се спуснаха с въжета от върха до скалната тераса, където се намираха овцете. Преди това в продължение на повече от час скалите бяха обезопасявани.След като преодоляха 200-метровата височина, те достигнаха до животните и използваха упойващи стрели.

Първа беше изтеглена майката на агънцето, която беше обезопасена с въжета и колани и издърпана до върха от доброволци. Оказа се, че тя е дехидратирана, поради което ще бъде поставена на системи. Около час по-късно към върха беше изведено и агънцето. Един от алпинистите го изкачи, носейки го в раница на гърба си. Спасителната операция приключи успешно за две от животните, въпреки изключително трудните условия и риска за участниците. За съжаление, третото животно не успя да бъде спасено, след като скочи в пропастта.