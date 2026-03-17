Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Шест години затвор за шофьора, причинил смъртта на трима души в Разград

Окръжният съд в Русе постанови шест години затвор на Николай Дюлгеров, който причини катастрофа, при която загинаха трима души в Разград. Пътният инцидент е от 6 юли миналата година. 19-годишният младеж губи контрол над управлявания от него автомобил пред заведение в Разград, след което блъска трима мъже на по 58, 62 и 64 години, които загиват на място.

След катастрофата на младия мъж беше наложена мярка "домашен арест". Заради инцидента в Разград се организираха и протести. Делото се гледа в Русе, след като съдиите в Разградския съд си направиха отвод.

Съдът в Русе осъди младия мъж на девет години затвор, но тъй като той призна вината си и делото се гледа по съкратената процедура, наказанието му бе намалено с една трета. Дюлгеров е лишен и за срок от шест години от правото да управлява моторно превозно средство. Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок пред Великотърновския апелативен съд.

Адвокатите на близките на загиналите Николай Димитров и Борис Акълиев заявиха, че наказанието е изключително малко и ще обжалват присъдата.

"Това решение е правен абсурд. Но за това решение изцяло вината е на прокурора. Прокурорът не разгледа нашите искания и възражения. В самата си пледоария той поиска от съда ниско наказание и извърши съществени нарушения в досъдебното производство", каза адвокат Николай Димитров.

#катастрофа в Разград #Окръжен съд #Русе #присъда

Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
1
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да охранява Ормузкия проток?
2
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да...
Застудяване и валежи в близките дни
3
Застудяване и валежи в близките дни
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
4
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да...
Посещението на Тръмп в Китай може да бъде отложено заради войната в Близкия изток
5
Посещението на Тръмп в Китай може да бъде отложено заради войната в...
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток
6
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
6
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април

Търсят се възможности да бъде удължен ресурсът на изтребителите МиГ-29, каза Атанас Запрянов в "Граф Игнатиево"
Търсят се възможности да бъде удължен ресурсът на изтребителите МиГ-29, каза Атанас Запрянов в "Граф Игнатиево"
9 месеца условно за "жената с пръстените", преправяла бюлетини на изборите в Габровница през 2023 г. 9 месеца условно за "жената с пръстените", преправяла бюлетини на изборите в Габровница през 2023 г.
Чете се за: 01:45 мин.
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
11322
Чете се за: 05:25 мин.
Съдът остави в ареста седем от обвиняемите за участие в престъпна група за изнудване Съдът остави в ареста седем от обвиняемите за участие в престъпна група за изнудване
Чете се за: 00:50 мин.
След убийство на куче в София: Мъж е признат за виновен за побой над жена След убийство на куче в София: Мъж е признат за виновен за побой над жена
Чете се за: 01:17 мин.
Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България
Чете се за: 03:00 мин.

Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на Педя човек - лакът брада
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът...
Чете се за: 00:07 мин.
У нас
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран", съобщи Израел Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран", съобщи Израел
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Последен ден за регистрация на листите: Партиите влизат в надпревара за вота на 19 април Последен ден за регистрация на листите: Партиите влизат в надпревара за вота на 19 април
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Шест години затвор за шофьора, причинил смъртта на трима души в Разград Шест години затвор за шофьора, причинил смъртта на трима души в Разград
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за превишена...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
