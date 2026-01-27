БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делото за катастрофата, при която загинаха трима души в Разград, ще се води по съкратената процедура

от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
Съдът в Русе реши процеса да продължи на 17 март

Снимка: БНТ
След близо два часа заседание Русенският окръжен съд реши делото срещу 19-годишния Николай Дюлгеров да се води по съкратената процедура.

Миналата година при шофиране той блъсна с автомобила си в Разград трима души седнали на маса в заведение. Двама от тях загинаха на място, а третия малко по-късно почина в местната болница.

В разпоредителното заседание бяха отхвърлени исканията на адвокатите на близките на загиналите, Николай да бъде поставен под мярка "задържане под стража", както и да бъде направен отвод на обвинението. В мотивите си те твърдяха, че не му е направена пълна химическа експертиза за употребата на райски газ при шофиране, както и дали не е имал регистрирани други пътни нарушения.

снимки: БНТ

Делото беше прехвърлено в Русе, след като всички съдии в Разград си направиха самоотвод. Причината за това е фактът, че майката на подсъдимия работи като призовкар в Разградския съд. Решението за съкратено производство може да бъде обжалвано в седемдневен срок пред Великотърновския апелативен съд.

