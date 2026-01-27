БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Валежите от дъжд и сняг продължават

Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Снимка: БТА
Продължава да вали в почти цялата страна. С умерен и силен вятър от северозапад нахлува по-студен въздух и в следобедните часове на много места в Западна България дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг. Ще се образува и тънка снежна покривка. В останалата част от страната валежите ще са от дъжд. Максималните температури днес ще бъдат в широк интервал между 3 и 11 градуса, в София около 4, по Черноморието между 9 и 12.

През нощта вятърът ще отслабне, валежите ще спират, облачността ще намалее и минималните температури утре ще бъдат по-ниски в сравнение с тази сутрин – между минус 3 и 2 градуса, в София около минус 2, на морския бряг от 2 до 4. Сутринта на отделни места ще бъде мъгливо, но преди обяд ще има и слънчеви часове.

След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността. Вятърът ще е слаб, в Източна България и на север от планините – умерен от юг-югозапад и за разлика от минималните, максималните температури утре ще се повишат и ще са между 10 и 15 градуса, малко по-ниски в западните райони – около 8-9 градуса.

В четвъртък и петък отново ще вали в равнината част от страната дъжд, в планините е сняг. По-значителни количества ще има през първия ден, а в южна в петък и в Североизточна България. Минималните температури ще се повишат, но максималните ще се понижават съществено в петък.

След временно спиране на валежите в събота отново ще завали първо в югозападните райони. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета - сняг. В неделя и на места в Южна България дъждът ще премине в сняг.

