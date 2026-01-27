81 години по-късно: Светът си спомня за жертвите на Холокоста

Светът днес си спомня за жертвите на Холокоста. Навършват се 81 години от освобождаването на Аушвиц – концентрационния лагер, който се превърна в символ на нацисткия геноцид по време на Световната война.

Само там са били убити над един милион и сто хиляди души. Церемонията в Аушвиц събира последните оцелели концлагеристи. По-късно към възпоменанието ще се присъедини и полският президент Карол Навроцки.

Паметта на жертвите на Холокоста ще бъде почетена и в Москва, като на церемонията ще присъстват и западни дипломати.