Шофьор на турски тир загина при тежка катастрофа край ГКПП "Капитан Андреево"

Турски шофьор на камион е загинал при катастрофа на автомагистрала "Марица" преди ГПП "Капитан Андреево", съобщиха от полицията в Хасково.

Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин малко след 6:30 часа на спешния телефон 112. Катастрофата е станала на 104-ия километър на автомагистралата, в аварийната лента в посока Турция, при удар в камион с молдовска регистрация.

Причините за инцидента към момента не са установени. По случая се работи. Движението на товарните коли е спряно, а за леките е създаден обходен маршрут през Свиленград. Извършва се оглед на местопроизшествието.