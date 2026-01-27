Брейкът - от улицата до олимпийските игри

Брейкът вече не е само битка на пода, а олимпийска дисциплина.

Главният хореографът на групата "X-ENERGY CREW" Калин Калинов споделя как един уличен танц стигна до олимпийските игри, как се точкува и кои са големите претенденти.

"Състезателите трябва да бъдат комплексни, музикални, технически подготвени и артистични. Трябва да могат да импровизират и да реагират на музиката. Трябва да имат креативност и свой собствен изказ на движение. Брейкът се разви и усложни през последните години. Талантът се разпознава още с влизането в залата - то се усеща", заяви той.

Ая Краева и Николай Кафелов са сред младите български таланти в спорта.

"На 7 години започнах да тренирам. Родителите ми се притесняват понякога, но внимаваме. Имам по-малка сестра, която обича да танцува и да ме гледа. Никога не съм очаквала да стигна толкова далеч с брейка", сподели Ая. "Започнах да тренирам на 4 години. Тате ме запали по брейка", добави Николай.

Двамата показаха уменията си в студиото на "100% будни".

