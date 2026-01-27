След като дете загина, а родителите му остават в реанимация - какви са причините за катастрофата?

9-годишно дете загина при поредна тежка катастрофа на Прохода на Републиката, след като тир удари колата, в която е пътувало с родителите си, които остават в тежко състояние. За съжаление инцидентите там отдавна са се превърнали в ежедневие. Какви са причините за това?

Инцидентът е станал в неделя след полунощ в участък при разклона за село Лагерите, когато тир с турска регистрация навлязъл в лентата за насрещно движение и с ремаркето си удря автомобила, в който е пътувало това семейство. Родителите на детето са настанени в болница, в реанимация.

По данни на областната дирекция на МВР във Велико Търново, в 10-километров участък на прохода през 2025 г. са станали 25 катастрофи, 4 от които тежки.

„Към момента данните, с които разполагаме от Пътна полиция - в нощта около 22 часа, при спускането на 32-и км от Прохода на Републиката, тежкотоварен автомобил помита с доста висока скорост лек автомобил със страничната част на ремаркето, вследствие на което бащата и майката са в тежко състояние, а детето е загинало. Причините ще се изяснят, тъй като се водят следствени действия“, каза директорът на областното пътно управление, инженер Венцислав Ангелов.

Той уточни, че участъкът е преасфалтиран с нова маркировка – две плътни бели линии и една червена, с ограничение на скоростта от 50 км/ч.

От данни на Националното толуправление за първите 26 дни на 2026 г. средно дневно 1732 тежкотоварни автомобила над 3,5 тона преминават през прохода, като 1432 от тях превишават скоростта над 70 км/ч.

Окръжната прокуратура във Велико Търново е привлекла като обвиняем 61-годишния шофьор на камиона. Той е задържан с мярка за 72 часа.

