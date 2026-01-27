Тежка зима в САЩ: Десетки жертви и стотици отменени полети

Най-малко 20 жертви на тежката зима в Съединените щати. Зимни бури от Тексас до Мейн, причиниха сериозни неудобства на милиони американци.

Придвижването е силно затруднено заради обилен снеговалеж, наявания и заледявания. Хиляди са без ток. Отменени са стотици полети. Според прогнозите, и през следващите почивни дни в Съединените щати се очакват силни зимни бури.



Зимата обаче има и друго лице - кадрите са от Бостън, където снегът е толкова много, че улиците са истински писти. Това провокира любителите за зимните спортове да покажат умения!



