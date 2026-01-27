Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна в политиките?

Началникът на граничната патрулна служба на Съединените щати Грегъри Бовино и още агенти на имиграционната служба ще напуснат Минеаполис. Това твърдят американски медии.



Причината - остри критики срещу тях и министерството на вътрешната сигурност за начина, по който са реагирали при стрелбата срещу Алекс Прети и след това.

Днес в Минеаполис пристига Том Хоман - директор на имиграционните и митническите служби. Той ще разговаря с кмета на града Джейкъб Фрей.

Според медиите, в Минесота има около 3 хиляди представители на имиграционните служби. След призивите за разследване на стрелбата, при която Прети загина, президентът Доналд Тръмп каза, че всичко ще бъде проверено и ще има конкретни заключения. Той добави, че е разговарял с губернатора на Минесота Тим Уолц и че двамата са на "една вълна".



