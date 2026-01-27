Предстоят проливни валежи от дъжд и опасност от наводнения

Минималните температури ще са от минус 2° в Северозападна България до 10° в югоизточните райони от страната, в София – около 2°, по Черноморието от 7° до 9°.

Валежите ще са почти повсеместни, а в крайните южни райони ще са значителни и придружени от гръмотевици. В планинските райони в Западна България ще продължи да вали сняг. До обяд все още в западните, а след обяд и в източните райони от страната, вятърът ще е от запад-северозапад, умерен до силен и с него ще нахлува студен въздух. С понижението на температурите на много местаи в Югозападна България и Предбалкана дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка. В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще са от дъжд.

Максималните температури ще са между 3° и 8°, малко по-високи в Югоизточна България, в София – около 4°.

Вечерта от запад валежите ще отслабват, на места временно и ще спират.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 10° до 12°. Температурата на морската вода е от 5° до 9°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1200 метра – от дъжд. Значителни количества ще има в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България, а по проходите там ще има условия за виелици и навявания. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад, но до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – минус 2°.

През нощта облачността от запад ще намалее, вятърът ще отслабне, в отделни райони временно ще стихне. В сутрешните часове в сряда, температури ще се понижат – минималните ще бъдат от около минус 4° в котловините в Западна България до 4° - 5° в Източна България. През деня вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и дневните температури ще се повишат – максималните ще са предимно между 9° и 14°. Преди обяд ще има и слънчеви часове, след обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд, в планините над 1000 м – сняг.

В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно, в равнинната част от страната – с валежи от дъжд, в планините – от сняг. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има на места в Южна, а в петък – и в Североизточна България.

В събота ще остане с предимно значителна облачност и повишена вероятност за валежи на повече места в Южна България.