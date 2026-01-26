БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Въоръжено нападение след футболен мач в Мексико

Теодора Гатева
По света
Поне 11 убити и десетки ранени при въоръжено нападение в Мексико. Нападатели дошли с няколко коли, открили огън срещу хора, събрали се на футболно игрище в централния град Саламанка.

Инцидентът е станал след мач между местни клубове. След срещата много семейства са останали, за да си поговорят.

Мотивите за безразборната стрелба са неизвестни.

Щатът Гуанахуато, където се намира град Саламанка, е с най-голям брой убийства в Мексико за миналата година. Ден преди стрелбата при различни инциденти в Саламанка бяха убити петима души, а един човек беше отвлечен.

