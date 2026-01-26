Курортите в Италия тръпнат в очакване на Зимните олимпийски игри

11 дни преди началото на Зимните олимпийски игри курортите и градовете в Италия вече са готови да посрещнат най-големия спортен форум. Щафетата с олимпийския огън продължава своята обиколка, а дори и малките населени места в страната тръпнат в очакване да станат част от грандиозното събитие.

Ортижай е малко градче в Северна Италия, с население под 500 души, но дори и то се е превърнало в малка сцена, чието сърце тупти в ритъма на Игрите. Там талантливи скулптори дават живот на своите ледени олимпийски творения, които са част от съревнование, разпростиращо се в различни населени места Вал Гардена.

