Екипът на БНТ в Италия сподели впечатленията си от Зимните олимпийски игри

Зимните олимпийски игри вече приключиха, а България приключи спортния форум с два бронзови медала - на сноубордиста Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова.

Най-интересните моменти в Милано/Кортина бяха проследени от екипите на БНТ в Италия. Илиян Енев проследи церемонията по закриването на Игрите във Верона.

"Достоен завършек на 25-ите Зимни олимпийски игри. В организацията участваха 600 човека. Церемонията беше много стилна. Изпитвам лека носталгия, че Игрите приключиха. Имаше и препратка към следващите Игри, които ще се проведат във Френските Алпи. Имаше уважение от отделните делегации. Италианците направиха така, че за тези Игри да се говори дълго. На "Арена ди Верона" беше много прочувствено", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Специалният пратеник на БНТ в Италия проследи на живо в индивидуалния старт на 15 км при жените, където Лора Христова стигна до бронза.

"Уважението е в основата на всичко. Италианците направиха така, че всеки да се чувства комфортно. Много млади спортисти се отличиха. Младостта не е порок. Бронзовият медал на Лора Христова бе незабравима емоция. Благодаря й за тази страхотна емоция", допълни той.

На италианска земя бе и Стефан Георгиев, който отличи организацията на Зимните олимпийски игри.

"Италианците се справиха прелестно с организацията. Интересът към игрите бе огромен и съоръженията бяха пълни. Ще запомня Игрите с 6-те златни медала на Йоханес Клаебо", добави той.

Според него успехите могат да представляват основата за бъдещи постижения.

"Страхотно е, че Тервел и Лора донесоха медали. Очакванията към тях ще се увеличат. Делегацията ни включваше 20 спортисти. Силно се надявам, че ще продължим да работим в правилната посока и ще използваме медалите за тласък", завърши Стефан Георгиев.

Вижте целия разговор във видеото.