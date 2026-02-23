БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Свличане на скали застрашава крайбрежната алея в Ахтопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Свличане на скални маси край източната част на крайбрежната алея в Ахтопол притесни местните жители. Ерозионното явление там е от доста време. През последните дни обаче ситуацията е наистина сериозна.

Огняна Илиева, жител на Ахтопол: „Сигнали са подавани през последните 4 години към министерство, към Община Царево, но резултат няма. Ситуацията не е изненадваща – очаквахме това да се случи. Според нас не е достатъчен само ремонт на алеята, необходимо е укрепване, защото има и други опасни участъци.“

Хората в града се притесняват, че с наближаването на летния сезон рискът за туристите ще нарасне.

„Тук ежедневно се разхождат семейства с деца. Алеята буквално се разпада пред очите ни. Ако не се вземат мерки навреме, може да се стигне до сериозен инцидент.“

Към момента достъпът до най-рисковия участък е ограничен, а местните настояват за спешни и дългосрочни мерки, за да се предотвратят нови свличания по крайбрежната алея.

#алея #скални маси #ахтопол

Последвайте ни

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
2
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
3
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
4
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
5
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
6
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: У нас

Остава в сила частичното бедствено положение в с. Обручище, община Гълъбово
Остава в сила частичното бедствено положение в с. Обручище, община Гълъбово
Наводнени къщи и дворове в Хасковска област - как се справят хората? Наводнени къщи и дворове в Хасковска област - как се справят хората?
Чете се за: 02:07 мин.
Какви мерки се предприемат, след като свлачище затвори временно пътя към парк "Бачиново" в Благоевград? Какви мерки се предприемат, след като свлачище затвори временно пътя към парк "Бачиново" в Благоевград?
Чете се за: 01:22 мин.
Започва процедурата за избор на управител на детската болница в Бургас Започва процедурата за избор на управител на детската болница в Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
Дарение за 40 000 лева получи родилнотото отделение и отделението по неонатология във варненската болница “Света Анна” Дарение за 40 000 лева получи родилнотото отделение и отделението по неонатология във варненската болница “Света Анна”
Чете се за: 03:05 мин.
Делото "Дебора" продължава днес Делото "Дебора" продължава днес
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

След снега и пороите: Нормализира се обстановката в страната
След снега и пороите: Нормализира се обстановката в страната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Предимно слънчево време в понеделник Предимно слънчево време в понеделник
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Наводнени къщи и дворове в Хасковска област - как се справят хората? Наводнени къщи и дворове в Хасковска област - как се справят хората?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Делото "Дебора" продължава днес Делото "Дебора" продължава днес
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Николай Младенов ще участва в срещата на външните министри на ЕС в...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Церемония по закриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Иранският външен министър за ядрената сделка: Има добри възможности...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ