Свличане на скали застрашава крайбрежната алея в Ахтопол

Свличане на скални маси край източната част на крайбрежната алея в Ахтопол притесни местните жители. Ерозионното явление там е от доста време. През последните дни обаче ситуацията е наистина сериозна.

Огняна Илиева, жител на Ахтопол: „Сигнали са подавани през последните 4 години към министерство, към Община Царево, но резултат няма. Ситуацията не е изненадваща – очаквахме това да се случи. Според нас не е достатъчен само ремонт на алеята, необходимо е укрепване, защото има и други опасни участъци.“

Хората в града се притесняват, че с наближаването на летния сезон рискът за туристите ще нарасне.

„Тук ежедневно се разхождат семейства с деца. Алеята буквално се разпада пред очите ни. Ако не се вземат мерки навреме, може да се стигне до сериозен инцидент.“

Към момента достъпът до най-рисковия участък е ограничен, а местните настояват за спешни и дългосрочни мерки, за да се предотвратят нови свличания по крайбрежната алея.