Какви мерки се предприемат, след като свлачище затвори временно пътя към парк "Бачиново" в Благоевград?

Свлачище затвори пътя към парк „Бачиново“ в Благоевград. Инцидентът е станал в събота около 17.00 часа след продължителни валежи. За щастие няма пострадали и не са нанесени сериозни материални щети. Часове след подадения сигнал екипи на общината са разчистили трасето и движението е възстановено.

Заместник-кметът на Благоевград инж. Светла Захариева заяви, че на място незабавно са изпратени екипи на КАТ, инспектората и фирмата, която поддържа общинските пътища.

Инж. Светла Захариева, зам.-кмет на Благоевград: „Бързо реагираха екипите. Максимално бързо разчистихме терена, за да може пътят да се използва безопасно.“

По думите ѝ най-вероятната причина за свлачището е продължителният дъжд през миналото денонощие. Ще бъде изискано становище от "Геозащита" за причините и необходимите мерки. Трасето е включено в инвестиционната програма на общината и предстои допълнително обследване.

От общината подчертаха, че няма да бъде допуснат компромис с безопасността на хората.

Вижте прякото включване на Али Мисанков