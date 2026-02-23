Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон

Мексиканската армия заяви, че е ликвидирала най-издирвания си наркобарон.

Наркобосът с прякора Ел Менчо е починал, след като е бил ранен в престрелка с армията в западния мексикански щат Халиско. При операцията са били убити и други седем члена на картела му, за който се смята, че се занимава с трафик на фентанил и други наркотици към САЩ.

По-рано Държавният департамент на САЩ обяви награда от 15 милиона долара за информация, която да доведе до залавянето на Ел Менчо. Според Ройтерс операцията по ликвидирането му е била проведена с разузнавателна подкрепа от американските военни.