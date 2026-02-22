Как чехословашкото вълче Назгул се превърна в медийна звезда на Игрите в Милано/Кортина 2026

Разказваме една история, която взриви социалните мрежи и даде храна за създателите на мемета в продължение на няколко дни. Става дума за чехословашкото вълче Назгул, което се появи на трасето за ски бягане във Вал ди Фиеме.

Неговата собственичка Алис Вареско научи от прякото телевизионно предаване, че нейният питомец е избягал от вкъщи. Назгул е деветгодишен чехословашки вълк, който живее в Тезеро. На 18 февруари тръгнал да търси собствениците си, които го оставили в дома си и пътували за Антерселва, за да гледат надпреварата в биатлона. Но вместо това Назгул се озова на пистата за ски-бягане и взе участие в женската щафета.

"Той е инатлив, див, но също така много мил и общителен, така че се социализира много добре с хората", сподели Вареско.

"Първата реакция, наистина съвсем първата, беше, че това не е той, защото е вкъщи, вратата е затворена и никога не я е отварял сам. Освен това, беше и в клетката си, където обикновено стои и спи, когато не е смял дома. Това е наистина сигурна клетка. Предполагаме, че не е била затворена напълно, вероятно лостът не е бил съвсем изправен, а той, вероятно, е бил много разочарован, че не може да дойде с нас. Всъщност, снимката от фотофиниша беше причината да го разпознаем, защото наши приятели, които работят на мястото на състезанието ми я изпратиха. Тогава казах на Енрико, че може да е той, защото цветът на козината е абсолютно същият и е невъзможно да има друго куче с същите цветове на козината", разказа Вареско.

До ранния следобед кадрите бяха вече по целия свят.

"В интернет има наистина много смешни видеа. Това, което ни накара да се почувстваме спокойни, е че всички го обикнаха и накрая всички бяха щастливи. В крайна сметка това се превърна в позитивна новина от Олимпиадата, така че това е нещо хубаво", каза собственичката на Назгул.

