Еба Андерсон и трънливият път към олимпийското злато

Когато съдбата ти отнеме една възможност, ти дава друга. Това е историята на трънливия път на шведката Еба Андерсон на Олимпийските игри в Милана/Кортина. 28-годишната скиорка започна ударно италианската си кампания с два сребърни медала в ски слалома и в интервалния старт на 10 км. И когато всички очакваха отборът на Швеция да триумфира при щафетите, именно Андерсон, единствената от 4-те скандинавки, която до момента не бе печелила Олимпийско злато, падна в своя втори пост при едно спускане, счупи ска и в паниката започна да тича с една ска на ръката си, а с друга в подмишницата.

Цяла минута се загуби преди да ѝ донесат друга. Скандинавките се пребориха за среброто, но разочарованието им беше огромно. За Андерсон остана последния шанс 50 км. класически стил. След като стана ясно, че съотборничката и световната шампионка Фрида Карлсон е болна и няма да стартира, върху Андерсон паднаха шведските надежди. И тя ги оправда напълно.

Още от първите метри наложи високо темпо, в началото посилно само за норвежката Хайди Венк, специалистката в класиката Тереза Щадлобер от Австрия и носителката на световната купа Джеси Дигинс от Съединените Щати.



На петия км бе ясно, че борбата ще е само между шведката и норвежката, а след 30-я Андерсон вече нямаше конкурентка. Тя завърши безапелационно като първата олимпийска шампионка на 50 км от ски бягане с 2 часа 16 минути 28 секунди и 2 десети. Втора на 2 минути 15 секунди и 3 десети завърши Венк, а със силни финални метри бронзът измъкна швейцарката Надя Келин, която изпревари Кристин Фоснес от Норвегия и Джеси Дигинс.

Така Еба Андерсон спечели първия си олимпийски златен медал след 4 сребърни отличия до момента.



Подробности вижте във видеото!