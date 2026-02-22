БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

Еба Андерсон и трънливият път към олимпийското злато

Евгени Николов от Евгени Николов
Всичко от автора
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Еба Андерсон и трънливият път към олимпийското злато
Слушай новината

Когато съдбата ти отнеме една възможност, ти дава друга. Това е историята на трънливия път на шведката Еба Андерсон на Олимпийските игри в Милана/Кортина. 28-годишната скиорка започна ударно италианската си кампания с два сребърни медала в ски слалома и в интервалния старт на 10 км. И когато всички очакваха отборът на Швеция да триумфира при щафетите, именно Андерсон, единствената от 4-те скандинавки, която до момента не бе печелила Олимпийско злато, падна в своя втори пост при едно спускане, счупи ска и в паниката започна да тича с една ска на ръката си, а с друга в подмишницата.

Цяла минута се загуби преди да ѝ донесат друга. Скандинавките се пребориха за среброто, но разочарованието им беше огромно. За Андерсон остана последния шанс 50 км. класически стил. След като стана ясно, че съотборничката и световната шампионка Фрида Карлсон е болна и няма да стартира, върху Андерсон паднаха шведските надежди. И тя ги оправда напълно.

Още от първите метри наложи високо темпо, в началото посилно само за норвежката Хайди Венк, специалистката в класиката Тереза Щадлобер от Австрия и носителката на световната купа Джеси Дигинс от Съединените Щати.

На петия км бе ясно, че борбата ще е само между шведката и норвежката, а след 30-я Андерсон вече нямаше конкурентка. Тя завърши безапелационно като първата олимпийска шампионка на 50 км от ски бягане с 2 часа 16 минути 28 секунди и 2 десети. Втора на 2 минути 15 секунди и 3 десети завърши Венк, а със силни финални метри бронзът измъкна швейцарката Надя Келин, която изпревари Кристин Фоснес от Норвегия и Джеси Дигинс.

Така Еба Андерсон спечели първия си олимпийски златен медал след 4 сребърни отличия до момента.

Подробности вижте във видеото!

Еба Андерсон спечели титла при дебюта за жените на 50 км ски бягане на Зимни олимпийски игри
Първо злато на олимпийски игри за шведката.
Чете се за: 03:07 мин.
#Еба Андерсон #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026

