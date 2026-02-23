БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

Владимир Илиев: През април ще помисля как ще продължи кариерата ми

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Константин Джаркин
Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
Биатлонистът коментира представянето си на Игрите в Милано/Кортина.

Владимир Илиев
Снимка: БТА
Владимир Илиев говори пред медиите след прибирането си от Игрите в Милано/Кортина.

За 38-годишния биатлонист те бяха пети в кариерата. Той се прибра на родна земя заедно с Милена Тодорова, Антон Синапов и Константин Василев.

"Поставям тези олимпийски игри до всички останали. Първите бяха малко по-различна, бях доста млад тогава. Сега бях по друг начин настроен. Знаех къде отивам и на какво съм способен, но в спорта невинаги се получава това, което искаме, и наистина не се получи незнайно защо. Още е рано да анализирам нещата, никога не го правя след стартовете, ще мине малко време и ще обсъдя с треньорите защо се получи така. Преди Олимпиадата се чувствах много добре, това е най-странното от всичко. Функционалната ми форма беше много добра, даже това си говорихме - на тази възраст да бягаш с 15-те най-добри в света е наистина добре, но биатлонът е комплексен спорт и, за съжаление, това невинаги е достатъчно", коментира той.

Националът отличи четвъртото място на Милена Тодорова в спринта.

"По-трудно е. Бях на пистата, доста напрежение. Аз съм от малкото хора, които знаеха, че е готова, въпреки всички тези катаклизми, които имахме. Тя доста от сезона не тренираше изобщо, което не е типично за нашия спорт. Не е приятно в такъв сезон да имаш такива премеждия и заболявания, но смятам, че точно това ни помогна, че сме заедно, успяхме да се справим. Намерихме най-добрия вариант точно преди Олимпиадата и аз бях сигурен, че това е начинът, по който тя може да си върне най-добрата форма. Вече за медала, това е доста тънък момент - в биатлона може да си трети, пети, шести, което също не е слаб резултат, на крачка от медала. Това е спортът, трима взимат медалите. Радвам се, че тя превъзмогна всичко и имаше шанс за медал. Тя има голям потенциал за в бъдеще и тепърва ще покаже какво може. Ще й помогна с моя опит да може и психологически да е готова за тази борба", увери Илиев.

Той беше запитан и за думите на Благой Тодев и Валентина Димитрова, които обмислят оттегляне от националния отбор.

"Това са емоционални думи на млади спортисти, които явно още не знаят пъта в живота си. Аз поне така съм възпитан, и така съм следвал в моята кариера - не трябва да се отказваш при нито една трудност, спортът е трудности, спадове, върхове - това за мен не е причина, и то след като се връщаш от най-големия форум в света. Това е нещо, което хората мечтаят да отидат и да се докоснат. Резултатите зависят вече от положения труд, трябват доста тренировки. Смятам, че след малка почивка всичко ще си дойде на мястото", спокоен е Владимир Илиев.

Дългогодишният национал ще реши дали да продължи състезателната си кариера през април.

"Прибирам се вкъщи до 2 март и пътуваме за последните три Световни купи, имам ангажимент към федерацията, краят на сезона не е свършил. Имаме доста сериозни и престижни Световни купи. След като замина за почивка, което е единственият период за нас, април месец, ще помислим с Милена семейно как ще продължа чисто моята кариера и нейната - нейната е ясна, но аз каква функция ще играя. Дали ще съм състезател за още един сезон, дали ще съм нещо покрай нея. Има много варианти. Предстоят председателски избори във федерацията, колкото и да не ми се иска, има политически неща в спорта. Тогава ще вземем решение", поясни Илиев.

Снимки: БТА

Вижте цялото интервю във видеото.

Милена Тодорова: Четвъртото място в спринта сега ми носи повече щастие
Биатлонистката се завърна на родна земя и коментира представянето...
Чете се за: 05:30 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Владимир Илиев

