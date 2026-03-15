Божидар Саръбоюков: Гледам да постигна резултат, от който аз да съм доволен

Българският състезател в скока на дължина Божидар Саръбоюков заяви, че се чувства в добра форма преди предстоящото световно първенство по лека атлетика в зала, което ще се проведе между 20 и 22 март в Полша. Шампионатът ще бъде излъчен пряко в ефира на БНТ.

"Чувствам се добре засега. Остава още една седмица, която е най-важна, за да вляза в перфектна форма и се надявам тя да протече по най-добрия начин за мен“, сподели Саръбоюков.

Той разкри, че през последните години е направил промени в техниката си, които постепенно дават резултат.

"От 2024 година промених това, че спрях да въртя двойна ножица, която беше супер неуспешна за мен. Но не смятам, че това беше най-големият проблем. По-скоро трябваше психически да се отпуша, защото на тренировки правех техниката много добре и с големи резултати, а на състезания не се получаваше“, обясни лекоатлетът.

България ще има петима представители на световното първенство – нещо, което не се е случвало от години. Според Саръбоюков това е добър знак за бъдещето на родната лека атлетика.

"За мен това е изключително добър знак. Именно такива млади състезатели трябва да имаме, защото пред нас има дълго бъдеще. Това може да бъде тълкувано като ново начало за българската лека атлетика. Нещата вървят добре и се подобряват“, смята той.

Младият атлет призна, че очакванията към него са високи, но се опитва да запази спокойствие преди големия шампионат.

"Нямам притеснения от конкуренцията. Отдавна съм спрял да ги имам, защото на пистата е важно да постигна своя резултат. Знам, че има очаквания, дори хората говорят за световна титла. Това носи тежест, но се опитвам да се концентрирам върху това да направя резултат, от който аз самият да съм доволен“, каза Саръбоюков.

Един от основните му съперници ще бъде италианецът Матия Фурлани, с когото се познават още от юношеските години.