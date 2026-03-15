Стефан Грозданов на 80: Най-хубавите ми спомени са от европейските мачове с Локомотив София

Бившият футболист и треньор Стефан Грозданов отбеляза своя 80-годишен юбилей, като в интервю за предаването „Арена спорт“ по БНТ направи равносметка на дългия си път във футбола и си припомни най-ярките моменти от кариерата си.

"Равносметката е малко тъжна, защото годините минават, но остават спомени, които са неизлечими. Неизменно тези спомени са свързани с отбора на Локомотив София“, сподели Грозданов.

Той ръководи "железничарите“ в един от най-силните периоди в историята на клуба, когато тимът записва участия в европейските клубни турнири и печели два бронзови медала в българското първенство.

"Най-силните ми спомени са именно от европейските турнири. Имаше много добри и запомнящи се мачове. Може би най-ярките са срещите с Фейенорд и Рен във Франция. Тогава се говореше, че Локомотив е единственият български отбор, който побеждава френски тим като гост“, разказа той.

Грозданов си припомни и силните години на тима в българското първенство, когато Локомотив (София) се бори за титлата.

"Бяхме в много добър период. Когато взехме бронзовите медали, имаше един мач, който решаваше съдбата на шампионската титла. За съжаление го загубихме срещу много силния тогава Левски и така не успяхме да направим последната крачка“, каза специалистът.

Юбилярът призна, че не му липсва треньорската професия, която определя като изключително трудна.

"Треньорството не само в България е много тежка професия - изпълнена с труд и напрежение. Човек трябва да знае кога е време да спре“, коментира той.

Стефан Грозданов остава свързан с футбола и днес, като следи внимателно развитието на играта у нас и в Европа.

"Гледам българското първенство и европейските мачове. Понякога дори се вълнувам повече, отколкото трябва“, призна той.

Бившият защитник си спомни и за срещите си с легендата на Левски Георги Аспарухов – Гунди, с когото се е изправял на терена.

"Често се срещахме, защото аз играех централен защитник, а той беше централен нападател. Последният мач, който помня ясно, беше в Търново - завърши 1:1 и Гунди отбеляза гола за Левски. Само две седмици по-късно се случи трагедията“, каза Грозданов.

По повод юбилея си той беше лаконичен в пожеланията за бъдещето.

"Пожелавам си най-обикновеното – здраве. Нищо повече“, добави Стефан Грозданов.

