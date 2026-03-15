Клаудио Шефер: Клубовете трябва да се съобразяват с футболния съюз, ако искат силен национален отбор

Бюлент Мюмюнов от Бюлент Мюмюнов
Чете се за: 03:57 мин.
Президентът на Асоциацията на европейските футболни лиги коментира календара на световния футбол и влиянието на парите в спорта.

Президентът на Асоциацията на европейските футболни лиги Клаудио Шефер е на мнение, че клубовете трябва да се съобразяват с правилата на футболните федерации, за да може една страна да има силен национален отбор.

София бе домакин на 52-ата Генерална асамблея на Асоциацията на Европейските лиги.

"Радвам се, че асамблеята е тук, в този прекрасен град. Тя е много важна, защото обсъждаме стратегиите ни за следващите години. Има доста предизвикателства пред европейския футбол, като финансовата поляризация - разликата между богатите и бедните. В момента не сме на прав път и е редно да направим нещо. Говорим и за женското направление", сподели той в интервю за БНТ.

Според него календарът във футбола е прекалено натоварен.

"Обикновено допълнителните турнири са международни, което значи, че са извън нашата сфера на влияние. Ние можем да говорим с ръководния орган ФИФА. Трябва да имаме стабилна позиция и да отстояваме идеите и вижданията си. Футболистите играят много мачове, което е недопустимо. Трябва положителна промяна", допълни специалистът.

Шефер смята, че наградните фондове на някои турнири представляват проблем, който допринася за финансовата поляризация.

"Не сме срещу повечето турнири или начина, по който се провеждат. Искаме да участваме в решаването на важни теми, покрай тези първенства. На световното клубно първенство се раздават много пари и така икономическата поляризация се увеличава. Не е интересно да печелят винаги едни и същи отбори. Ако знаеш кой ще е шампион, това не говори добре за самото първенство. Не можеш да продаваш този продукт и това влияе на конкуренцията", добави председателят на централата.

Швейцарецът направи паралел между проблемите в родината му и тези в България.

"В швейцарската лига голям проблем е прехода от юношеския към мъжкия футбол. Повечето отбори, които имат собствени стратегии за развитие, нямат голямо желание да налагат швейцарски играчи. Правим проекти и опитваме да мотивираме клубове, с финансови облаги, да налагат млади футболисти. Нашата цел не е да задължаваме клубовете. Те трябва да работят и с училищата и там да се полагат условията. Футболната лига и федерацията трябва да работят заедно. Това трябва да прави и България. Спомням си, когато България правеше чудеса в САЩ през 1994 г. Почти всеки клуб иска да върви по своя път, но ако искаш да имаш силен национален отбор, трябва да се подчиниш на общата методика", смята Шефер.

Според него парите във футбола могат да бъдат разпределени по по-ползотворен начин.

"Има твърде много пари в банковите сметки на играчите. Парите трябва да се ползват за дългосрочна инфраструктура и стратегия за развитие на млади играчи. Ако един играч има дв или осем коли, това няма значение. Ако имате нов стадион, терени, млад отбор, повече топки и екипи, това ще остане в бъдещето и ще донесе повече плодове", завърши той.

Вижте цялото интервю във видеото.

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
2
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
3
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
4
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
5
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и Юлита"?
6
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
2
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
5
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
6
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...

Още от: Видео

Георги Петков в предаването "Зала на славата"
Георги Петков в предаването "Зала на славата"
Божидар Саръбоюков: Гледам да постигна резултат, от който аз да съм доволен Божидар Саръбоюков: Гледам да постигна резултат, от който аз да съм доволен
Чете се за: 02:57 мин.
Давид Иванов: Мога да спечеля медал от олимпийски игри Давид Иванов: Мога да спечеля медал от олимпийски игри
Чете се за: 03:30 мин.
Весела Лечева: Българският олимпийски комитет беше заложник на няколко човека Весела Лечева: Българският олимпийски комитет беше заложник на няколко човека
Чете се за: 04:05 мин.
Стефан Грозданов на 80: Най-хубавите ми спомени са от европейските мачове с Локомотив София Стефан Грозданов на 80: Най-хубавите ми спомени са от европейските мачове с Локомотив София
Чете се за: 03:10 мин.
Таня Гатева: Играем модерен баскетбол, на правилния път сме Таня Гатева: Играем модерен баскетбол, на правилния път сме
Чете се за: 03:07 мин.

