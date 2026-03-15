Клаудио Шефер: Клубовете трябва да се съобразяват с футболния съюз, ако искат силен национален отбор

Президентът на Асоциацията на европейските футболни лиги Клаудио Шефер е на мнение, че клубовете трябва да се съобразяват с правилата на футболните федерации, за да може една страна да има силен национален отбор.

София бе домакин на 52-ата Генерална асамблея на Асоциацията на Европейските лиги.

"Радвам се, че асамблеята е тук, в този прекрасен град. Тя е много важна, защото обсъждаме стратегиите ни за следващите години. Има доста предизвикателства пред европейския футбол, като финансовата поляризация - разликата между богатите и бедните. В момента не сме на прав път и е редно да направим нещо. Говорим и за женското направление", сподели той в интервю за БНТ.

Според него календарът във футбола е прекалено натоварен.

"Обикновено допълнителните турнири са международни, което значи, че са извън нашата сфера на влияние. Ние можем да говорим с ръководния орган ФИФА. Трябва да имаме стабилна позиция и да отстояваме идеите и вижданията си. Футболистите играят много мачове, което е недопустимо. Трябва положителна промяна", допълни специалистът.

Шефер смята, че наградните фондове на някои турнири представляват проблем, който допринася за финансовата поляризация.

"Не сме срещу повечето турнири или начина, по който се провеждат. Искаме да участваме в решаването на важни теми, покрай тези първенства. На световното клубно първенство се раздават много пари и така икономическата поляризация се увеличава. Не е интересно да печелят винаги едни и същи отбори. Ако знаеш кой ще е шампион, това не говори добре за самото първенство. Не можеш да продаваш този продукт и това влияе на конкуренцията", добави председателят на централата.

Швейцарецът направи паралел между проблемите в родината му и тези в България.

"В швейцарската лига голям проблем е прехода от юношеския към мъжкия футбол. Повечето отбори, които имат собствени стратегии за развитие, нямат голямо желание да налагат швейцарски играчи. Правим проекти и опитваме да мотивираме клубове, с финансови облаги, да налагат млади футболисти. Нашата цел не е да задължаваме клубовете. Те трябва да работят и с училищата и там да се полагат условията. Футболната лига и федерацията трябва да работят заедно. Това трябва да прави и България. Спомням си, когато България правеше чудеса в САЩ през 1994 г. Почти всеки клуб иска да върви по своя път, но ако искаш да имаш силен национален отбор, трябва да се подчиниш на общата методика", смята Шефер.

Според него парите във футбола могат да бъдат разпределени по по-ползотворен начин.

"Има твърде много пари в банковите сметки на играчите. Парите трябва да се ползват за дългосрочна инфраструктура и стратегия за развитие на млади играчи. Ако един играч има дв или осем коли, това няма значение. Ако имате нов стадион, терени, млад отбор, повече топки и екипи, това ще остане в бъдещето и ще донесе повече плодове", завърши той.

