В памет на жертвите в Кочани: Велосипедна обиколка и баскетболен мач с участието на пострадали

Утре се навършва една година от съкрушителната трагедия в дискотеката в Кочани. Северна Македония е в навечерието на най-тъжната си годишнина в съвременната история. При пожара в дискотеката загинаха 63-ма души, а над 200 бяха ранени.

В памет на жертвите днес се провежда велосипедна обиколка и баскетболен мач, в който участват пострадали. Семействата загубили децата си казват, че вече 12 месеца живеят между болката и надеждата за справедливост.

Паралелно се водят няколко дела по случая. Десетки са обвинените, сред които и длъжностни лица. Свидетелите са стотици. Разследването показва, че зад трагедията стоят корупция, много пропуски и неспазване на законите. Дискотеката е функционирала години наред с незаконни лицензи.