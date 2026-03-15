София е по-мръсна и това е резултатът от фамозната битка срещу мафията, каза Борис Бонев

София е по-мръсна. Това е резултатът от фамозната битка срещу мафията, която завърши на по-високи цени, с една фирма, която монополизира почистването и в крайна сметка градът е по-мръсен, каза Борис Бонев, лидер на "Спаси София" и общински съветник в "Денят започва с Георги Любенов".

Борис Бонев, лидер на "Спаси София" и общински съветник: "Пропусна се изключително много време за подготовка на обществените поръчки, не се изгради общински капацитет и накрая резултатът, след толкова много биене в гърдите, как ще борим мафията в боклука, беше, че "Титан" на Праховеца и Гърнето взеха половин София."

Според Борис Бонев не е вярно, че Общината е сключила добра сделка да боклука на цена 285 лева на тон. Той припомни, че в обществената поръчка е била заложена прогнозна цена от 166 лева на тон, която включва по-високи изисквания за почистване, по-високи глоби, но заради липсата на максимална цена се е стигнало до опита да бъдат извити ръцете на софиянци с предложение от 400 лева на тон.

Борис Бонев, лидер на "Спаси София" и общински съветник: "Даваш висока цена, другият - общината дава ниска цена и срещате се по средата, стискате си ръцете, колко удобно. За мен нищо от това не е случайно. 285 лева на тон, което Терзиев и екипа му вербализираха като голяма победа и успех, за мен е тотален провал и всичко това може да бъде избегнато и много се надявам нашите зрители, но и моите колеги от "Продължаваме промяната - Демократична България", които са на амбразурата да защитават тази безобразна сделка, рано или късно да разберат, че това в крайна сметка ощети Столична община."

Бонев каза още, че не очаква стачка в транспорта в София след решението на правителството за увеличение на заплатите в сектора с 5%. По думите му освен заплатите, трябва да се подобрят и условията на труд.

Преди две години екипът на "Спаси София" разработи програма за модернизация на градския транспорт на стойност над 1 милиард и 100 милиона лева, обясни още Борис Бонев. Той допълни, че въпреки осигурената подкрепа в Столичния общински съвет за теглене на заем от 400 милиона лева за закупуване на трамваи, тролей, електробуси кметът Васил Терзиев не е внесъл необходимия доклад.

София е в застой, обясни още Борис Бонев. И това е особено болезнено, имайки предвид, че на нас ни беше гласувано доверие от софиянци, за да направим много резки скокове напред и наистина да направим голяма промяна, а тя някак си не се случва, каза още Бонев. Според лидерът на "Спаси София" разривът между партията и кмета Васил Терзиев не е заради лични причини.

Борис Бонев, лидер на "Спаси София" и общински съветник: "Ние влязохме в тази коалиция и подкрепихме Васил Терзиев не защото харесваме дълбоките му сини очи, а защото имахме ясни цели, програма и план, който трябва да изпълним. От ревизия на ГЕРБ през конкретни инвестиционни проекти за София, много от които обществото ги чака от десетилетия. Тогава, когато направихме всички възможни професионални, административни, коалиционни опити, тези неща да се случат, но те не се случваха, ние нямаше как да останем в такава конфигурация при положение, че очевидно не носим резултатите, които ние самите очаквахме, на гражданите. Затова предпочетохме да излезем в опозиция, което определено ни развърза ръцете, защото от тогава сме вкарали много повече доклади и много по-смели реформи, тъй като вече нямаше нужда да се съобразяваме с бавното, неамбициозно темпо на администрацията."

Вижте целия разговор във видеото