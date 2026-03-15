Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов

Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" в отговор на въпрос дали армията се привежда в някаква вид бойна готовност, различна от нормалната заради кризата в Близкия изток.

Зам.-министърът на отбраната обясни, че американските военни власти не са отправяли допълнителни искания за промяна на характера на пребиваването или самите средства, които са на наша територия, както това се случи в Румъния:

Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "В Румъния летището "Михаил Когалничану" е предвидено за предно разполагане на американски сили, аз бях миналата година там, много голямо летище, много сериозни инвестиции се правят там, така че на това летище, което е предвидено за предно разполагане на американски сили, за това са поискали съответно разполагане и там."

Божилов обясни, че се работи по преместването на американските самолети-цистерни от летище "Васил Левски", включително и на военно летище, но тепърва трябва да се оценят някои военно-технически съображения.

Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "Тези, които са в България, те са по заявка или по молба на американското правителство и изрично е посочено, че тези самолети са за укрепване на източния фланг. Както казах, имаме и друг военен конфликт, така че тези самолети нямат нищо общо с цистерните и които да било други сили на Съединените щати и на Израел, които оперират в Иран."

Йордан Божилов отново изтъкна доброто военно сътрудничество между България и Гърция и изрази благодарност за бързия отговор на молбата да бъде разположена батерия система Patriot за допълнително усилване на противовъздушната отбрана, както и да бъдат отделени двата самолета F-16.

По повод полетите на F-16 над София Божилов обясни, че това са българските самолети, които вече извършват тренировки.

Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "Приемам критиката, че в Министерството на отбраната, като че ли подценихме елемента на информираност на хората. Трябваше да го съобщим това, за да може да се види, че наистина българските F-16 летят и изпълняват програмата по подготовка. Пилоти има, могат да ги вдигнат, могат да ги управляват при това сигурно и качествено, както трябва, професионално."

За трите ракети, които бяха свалени над Турция, Божилов каза, че самият факт е тревожен, но по-важното е, че те са били засечени и свалени, което показва, че системата на НАТО за противоракетна отбрана действа в пълния си обем. Зам.-министърът на отбраната изтъкна, че българската противовъздушна система е част от тази на НАТО, което е залог на пълната гаранция за нашата сигурност от нашите съюзници.

Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "Системата за противовъздушна отбрана на НАТО включва разполагане на радари и системи за поразяване и в Полша, и в Румъния, в Турция, на море, както казах, и в космос. Всичко това ни защитава, тъй като ни дава гаранцията, че ако бъде изстрелян ракета, дрон или каквото и да било, той ще бъде поразен. Далеч преди да застигне българското небе."

Ние сме изправени пред две войни, допълни Божилов.

Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "Не трябва да забравяме, че войната, която се води в Украйна, представлява директна заплаха за нашата национална сигурност. Тази война се развива буквално на няколко стотин километра от нашите граници. Новата война, която започне в Близкия изток, тя е с друг характер. От нея произтичат други рискове и заплахи. Както видяхме, много бързо трябваше да бъдат извозени българските граждани. Това за мен беше първата и най-съществена заплаха. Сега виждаме нарастването на цените на петрола, въобще на енергоносителите, което пък ще има доста рефлексии върху други сектори. Може да очакваме и други рискове, асоциирани с тази война. Но това, което е важно, и това трябва да го знаят нашите зрители, че ситуацията и в Украйна, и в Близкия изток, и в други региони постоянно се анализира."

