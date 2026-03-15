БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент, каза Крум Зарков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Аз нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент, каза председателят на БСП Крум Зарков в предаването "Денят започва с Георги Любенов".

Крум Зарков, председател на БСП: "Трябва да се гледат тенденциите. Виждам консолидация по страната, виждам енергизация на структурите и самите социологически проучвания. Ние знаем, че тръгнахме от много ниско. Участието в това управление беше пагубно за БСП, но пък първи осъзнахме духът на времето, духът на промяната и взехме необходимите решения. Те неминуемо ще дадат резултат, а това ще се отрази и социологическите прогнози за напред."

Зарков призна, че не е невъзможно да бъдат видени социалисти в листите на партията на Румен Радев - "Прогресивна България", но това означава, че те спират да бъдат част от БСП.

Крум Зарков, председател на БСП: "Ние ще се съсредоточим не към тези, които си отиват. Ние ще погрижим за тези, които остават. Има обективна необходимост от автентично ляво социалистическо представителство в българските институции. Нашата роля, моето отговорно сега като председател е да го осигурим.

Лидерът на БСП обясни, че партията ще вземе заем, за да финансира предизборната си кампания, тъй като субсидията, която получават като представени в парламента не е достатъчна. Ние ще имаме легитимен източник на финансиране на тази кампания, допълни той.

Според председателя на БСП той не познава партията на Румен Радев, не се знае кои ще са хората в листите, каква ще е визията му.

Крум Зарков, председател на БСП: "Има една заявка, която ми се струва адекватна за разрушаване на един политико-олигархично-мафиотски модел. Тази заявка е направена от самия господин Радев. Тази заявка и ние припознаваме като своя авторитет. Това е една добра основа, но сама по себе си не е достатъчно. Ще говорим в парламента."

Крум Зарков определи изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов като узурпатор. Той призова всички партии да оценят статута на Сарафов, за да може да се предвидят действията им по този казус в следващия парламент.

Крум Зарков, председател на БСП: "А в него какво трябва да се направи? Да се състави устойчив, компетентен и почтен кабинет, който да извади този въпрос като приоритет. Това са 121, не 160. След което, когато това устойчиво мнозинство бъде създадено, то трябва да поставя и поставя въпроса в Народното събрание, докато той не бъде решен. Ако други партии го блокират, ако те отказват качествени кандидати, ако те държат насилствено на власт този ВСС, този състав, то те ще понесат политическа цена за това. "

Крум Зарков определи Съвета за мир на Доналд Тръмп като неясна и заради това опасна инициатива, която си поставя за цел да промени по своя образ и подобие международният правен ред, създаден от 1945 година около ООН и който се крепи на една много ясна постановка. Зарков припомни, че в България има и ясно установен ред за присъденияване към международни договори.

Вижте целия разговор във видеото

# Борислав Сарафов #БСП #кампания #Крум Зарков #избори #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
2
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
3
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
4
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
5
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
6
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
6
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...

Още от: Политика

Остават 5 дни до началото на предизборната кампания
Остават 5 дни до началото на предизборната кампания
Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания
Чете се за: 08:10 мин.
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг
Чете се за: 01:27 мин.
Иво Христов: Коалиция "Прогресивна България" ще се бори за доверието на гражданите Иво Христов: Коалиция "Прогресивна България" ще се бори за доверието на гражданите
Чете се за: 02:37 мин.
Томислав Дончев, ГЕРБ: Политиците трябва да спорят за идеи, а не за изборни технологии Томислав Дончев, ГЕРБ: Политиците трябва да спорят за идеи, а не за изборни технологии
Чете се за: 03:42 мин.
Божидар Божанов не вижда проблем с машинното гласуване, рискът е от изкуствен скандал Божидар Божанов не вижда проблем с машинното гласуване, рискът е от изкуствен скандал
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток
Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Остават 5 дни до началото на предизборната кампания Остават 5 дни до началото на предизборната кампания
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
На загуба: Автобусните превозвачи искат компенсации заради цените...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над 48 млн. французи са призовани да гласуват на местните избори
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Раздават наградите "Оскар" за 98 път
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ