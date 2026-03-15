Отложиха състезанията на Формула 1 в Бахрейн и Саудитска Арабия заради войната в Близкия изток

Състезанията от Формула 1 в Бахрейн и Саудитска Арабия, планирани за април, няма да се проведат по график заради ескалиралото напрежение в Близкия изток и конфликта с Иран. Това съобщиха организаторите на шампионата, цитирани от Ройтерс и ДПА.

Президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали заяви, че решението е взето след внимателна оценка на обстановката в региона.

"Макар това да беше трудно решение, за съжаление то е правилното на този етап, като се има предвид настоящата ситуация в региона. Очакваме с нетърпение да се върнем при нашите партньори веднага щом обстоятелствата позволят“, коментира Доменикали.

От Формула 1 уточниха, че Гран при на Бахрейн, насрочено за 12 април на пистата „Сахир“, както и Гран при на Саудитска Арабия, планирано за 19 април в Джеда, няма да се проведат през април. В изявлението не се използва думата "отмяна“, което оставя възможност надпреварите да бъдат проведени на по-късен етап от сезона.

Първоначално календарът за 2026 година включваше 24 състезания, но след решението програмата временно се свива до 22 старта, ако двата кръга не бъдат пренасрочени.

Като алтернативни варианти са били разглеждани възможности за състезания в Португалия или на пистата „Имола“ в Италия, но организирането на подобни стартове в толкова кратък срок е било счетено за невъзможно.

Така в календара на шампионата ще има петседмична пауза между Гран при на Япония на 29 март и състезанието в Маями на 3 май.

Сезонът във Формула 1 започна миналия уикенд в Австралия, а вторият кръг е насрочен за днес в Китай.

Според анализатори най-реалистичните варианти за пренасрочване на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия са лятната пауза през август или краят на сезона през декември, макар провеждането на състезания през август да изглежда малко вероятно заради високите температури и традиционната почивка на отборите.

Решението идва на фона на ескалиралото напрежение в Близкия изток, след като в края на февруари САЩ и Израел започнаха военни действия срещу Иран, а Техеран отвърна с удари по цели в региона, включително в Бахрейн и Саудитска Арабия.

Междувременно под въпрос са и тестовете от Формула 2 в Бахрейн, планирани за периода 25–27 март, в които трябва да участва и българският пилот Никола Цолов.