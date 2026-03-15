Отложиха състезанията на Формула 1 в Бахрейн и Саудитска Арабия заради войната в Близкия изток

Ива Стойкова
Чете се за: 02:52 мин.
Състезанията от Формула 1 в Бахрейн и Саудитска Арабия, планирани за април, няма да се проведат по график заради ескалиралото напрежение в Близкия изток и конфликта с Иран. Това съобщиха организаторите на шампионата, цитирани от Ройтерс и ДПА.

Президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали заяви, че решението е взето след внимателна оценка на обстановката в региона.

"Макар това да беше трудно решение, за съжаление то е правилното на този етап, като се има предвид настоящата ситуация в региона. Очакваме с нетърпение да се върнем при нашите партньори веднага щом обстоятелствата позволят“, коментира Доменикали.

От Формула 1 уточниха, че Гран при на Бахрейн, насрочено за 12 април на пистата „Сахир“, както и Гран при на Саудитска Арабия, планирано за 19 април в Джеда, няма да се проведат през април. В изявлението не се използва думата "отмяна“, което оставя възможност надпреварите да бъдат проведени на по-късен етап от сезона.

Първоначално календарът за 2026 година включваше 24 състезания, но след решението програмата временно се свива до 22 старта, ако двата кръга не бъдат пренасрочени.

Като алтернативни варианти са били разглеждани възможности за състезания в Португалия или на пистата „Имола“ в Италия, но организирането на подобни стартове в толкова кратък срок е било счетено за невъзможно.

Така в календара на шампионата ще има петседмична пауза между Гран при на Япония на 29 март и състезанието в Маями на 3 май.

Сезонът във Формула 1 започна миналия уикенд в Австралия, а вторият кръг е насрочен за днес в Китай.

Според анализатори най-реалистичните варианти за пренасрочване на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия са лятната пауза през август или краят на сезона през декември, макар провеждането на състезания през август да изглежда малко вероятно заради високите температури и традиционната почивка на отборите.

Решението идва на фона на ескалиралото напрежение в Близкия изток, след като в края на февруари САЩ и Израел започнаха военни действия срещу Иран, а Техеран отвърна с удари по цели в региона, включително в Бахрейн и Саудитска Арабия.

Междувременно под въпрос са и тестовете от Формула 2 в Бахрейн, планирани за периода 25–27 март, в които трябва да участва и българският пилот Никола Цолов.

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
2
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
3
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
5
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
6
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
6
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...

Още от: Формула 1

Кими Антонели: Фокусиран съм върху утрешното състезание
Кими Антонели: Фокусиран съм върху утрешното състезание
Кими Антонели стигна до исторически полпозишън в Шанхай Кими Антонели стигна до исторически полпозишън в Шанхай
Чете се за: 01:50 мин.
Джордж Ръсел триумфира в спринтовото състезание в Шанхай Джордж Ръсел триумфира в спринтовото състезание в Шанхай
Чете се за: 01:57 мин.
Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия са пред отмяна заради напрежението в Близкия изток Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия са пред отмяна заради напрежението в Близкия изток
Чете се за: 01:47 мин.
Джордж Ръсел спечели квалификациите за спринта в Китай Джордж Ръсел спечели квалификациите за спринта в Китай
Чете се за: 02:05 мин.
Джордж Ръсел с най-добро време в единствената свободна тренировка в Китай Джордж Ръсел с най-добро време в единствената свободна тренировка в Китай
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ) Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
На загуба: Автобусните превозвачи искат компенсации заради цените...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...
Чете се за: 15:22 мин.
У нас
Product image
